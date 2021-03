Splendida gara per la promessa dello sci lecchese

RAVASCLETTO – Sulle nevi di Ravascletto/Zoncolan in provincia di Udine si stanno svolgendo i Campionati Italiani Children di sci alpino. Nella seconda giornata di gare, Sofia Parravicini (Allievi U16) dello Sci Club Lecco ha conquistato la medaglia di bronzo nel Super G.

La giovane promesso dello sci lecchese ha saputo gestire al meglio la gara, riuscendo a fermare le lancette del cronometro sul tempo di 54”83 che le è valso il 3° posto. Insieme a lei sul podio Camilla Vanni dello sci club Druscie 2^ col tempo di 54’76 e Lara Colturi dello sci club Golden Team Coe 1^ col tempo di 53’64.

Nella gara maschile, per lo Sci Club Lecco in gara Ruggero Traniello (57’77) e Nico Picech (54”95) al traguardo rispettivamente in 29^ e 32^ posizione. Gara vinta da Sebastiano Zorzi dello Ski Team Fiemme col tempo di 52”68.