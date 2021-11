Sci Club Lecco. A Livigno nello Slalom in evidenza Bertoldini e Pizzi

Pierfrancesco Dei Cas, portavoce dello staff tenico: “E’ un avvio di stagione buono e promettente” LIVIGNO – Si chiude la quattro giorni livignasca per il team dello Sci Club Lecco. Ieri sabato e oggi, domenica, si sono svolti gli ultimi due Slalom, valido come gare Fis.

Per il Lecco in evidenza ancora Andrea Bertoldini che nella gara di sabato chiude al 7° posto assoluto e al 3° nella classifica Giovani con il tempo di 1’41”30. In gara anche Francesco Peccati 28°, mentre giornata no per Luca Bianchi , Gabriele Bianchi e Mattia Zanni . Gara vinta da Alex Hofer 1’40”31.