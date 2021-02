Sci Club Lecco: a Santa Caterina buone prestazioni nelle gare di velocità

SANTA CATERINA – I Giovani dello Sci Club Lecco Aiace Smaldore, Kevin Bendetti e Diana Camozzini sono stati impegnati, sulle nevi di Santa Caterina, in quattro gare di velocità che si sono svolte venerdì e sabato: una Libera, una Super Combinata e due Super G, gare che fanno parte dei Campionati Nazionali Inglesi.

Nella Libera di venerdì ottima prova di Aiace Smaldore che chiude in 13^ posizione col tempo di 1’05”80. Bene anche Kevin Benedetti che taglia il traguardo in 22^ posizione. Gara vinta da Luca Resinelli col tempo di 1’03”62.

Nella gara femminile Diana Camozzini chiude in 22^ posizione col tempo di 1’09”38. Gara vinta da Valentina Savorgnani col tempo di 1’06”53.

Nella Super Combi di ieri, buona prova di Benedetti che chiude in 25^ posizione col tempo di 1’53”93. Peccato invece per Smaldore che esce nella prima manche. A salire sul gradino più alto del podio è l’inglese Max Vaughton 1’47”66.

Nella gara femminile Camozzini chiude con un buon 23° posto fermando il crono sul tempo di 1’56”67. Ad imporsi è stata la francese Lois Abouly col tempo di 1’52”59.

Sempre ieri, nel primo SuperG di giornata, molto bene Smaldore che chiude al 12° posto (1’13”23), buona gara anche per Benedetti che chiude in 27^ posizione. Nel secondo SuperG un errore mette fuori gioco Smaldore, mentre Benedetti sfodera un’altra buona prestazione arrivando al traguardo in 25^ posizione col tempo di 1’15”03. Per la cronaca il primo SuperG è stato vinto da Luca Resinelli (1’11”94) mentre il secondo da Simon Lochmann (1’11”88).

Nelle due gare femminili, Camozzini chiude la prima gara in 34^ posizione (1’17”45) e la seconda in 23^ posizione (1’16”75). A vincere sono state, rispettivamente, Federica Sosio (1’13”87) e Valentina Savorgnani (1’13”63).