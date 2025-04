Sci Club Lecco. All’Uovo d’Oro, Edoardo Ricci (Cuccioli) conquista il 3° posto

Gare sulle piste olimpiche del Sestriere

Cinque categorie ai cancelli di partenza: Ragazzi e Allievi, Super Baby, Baby e Cuccioli

SESTRIERE (TO) – Grande successo di partecipazione per la 42^ edizione dell’Uovo d’Oro, svoltasi lo scorso fine settimana sulle piste olimpiche del Colle del Sestriere. La gara, inserita nel calendario nazionale di Slalom Gigante e aperta anche agli atleti stranieri, ha visto ai cancelli di partenza cinque categorie: Ragazzi e Allievi (sabato), Super Baby, Baby e Cuccioli (domenica).

Per lo Sci Club Lecco, grande exploit di Edoardo Ricci, che nella categoria Cuccioli ha conquistato un eccellente 3° posto. Un altro straordinario risultato per la giovane promessa lecchese, con lo staff tecnico che si congratula per il podio ottenuto, esprimendo soddisfazione anche per i risultati raggiunti da tutti i piccoli atleti, frutto del grande impegno profuso in una stagione che sta ormai giungendo al termine.

Tra gli Allievi maschili, Tommaso Tellini si piazza al 19° posto, seguito da Nicolò Asnaghi al 66° e Davide Donegana al 87°. Purtroppo, fuori gara Giovanni Riccardo Mazzariol. Nella competizione femminile, Carlotta Lambrughi sfiora il podio con un ottimo 5° posto, precedendo Ludovica Spreafico (35^), Vittoria Viglietta (41^), Anna Pizzagalli (46^), Maria Virginia Pellegrini (69^), Matilde Ronchetti (77^) ed Emma Abetino (104^). Fuori invece Angela Colombo.

Nella categoria Ragazzi, tra gli atleti maschili, Tommaso Trevisan si piazza al 22° posto, seguito da Leone dal Sasso al 36°, Tommaso Pizzagalli al 59°, Roberto Rolando al 96° e Daniele Donegana al 137°. Nella gara femminile, Elisa Bianchi conquista il 17° posto, mentre Isabelle Stroppini si classifica 35esima.

Nella categoria Cuccioli, straordinaria prestazione di Edoardo Ricci, che conquista un meritatissimo 3° posto. A seguire, Nicolò Piazza si piazza al 36°, Edoardo Asnaghi al 64° e Alessandro Spreafico all’87°. Nella gara femminile, la migliore tra le atlete del Lecco è stata Aurora Spinello, che ha chiuso al 28° posto, seguita da Viola Pirisi al 49° e Federica Piasini all’87°.

Nella categoria Baby, al femminile, ottima prestazione di Giulia Speranza, che si è classificata 11esima, seguita da Cecilia Beretta al 37° posto e Anna Gualteroni all’80°. Nella gara maschile, unico portacolori del Lecco, Stefano Piazzagalli ha concluso la sua gara al 24° posto.

Infine, nella categoria Super Baby, al femminile, Grace Chloe Duca ha chiuso al 44° posto, seguita da Aurora Lafranconi al 103°. Tra le atlete non partite, Amelia Milani. Nella gara maschile, Nicolò Piasini si è classificato 25°, mentre Giulio Gualteroni ha chiuso al 103° posto.