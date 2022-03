Sci Club Lecco. Bertoldini convocato alle Mini Olimpiadi Giovanili Invernali

L’European Youth Olympic Festival (EYOF) si terrà in Finlandia dal 20 al 26 marzo

LECCO – Una grande notizia è arrivata nelle scorse ore in casa Sci Club Lecco: Andrea Bertoldini, classe 2003, premanese doc, è stato convocato alle Mini Olimpiadi Giovanili Invernali, l’European Youth Olympic Festival (EYOF), kermesse sportiva che si terrà in Finlandia dal 20 al 26 marzo.

L’EYOF è il festival olimpico della gioventù europea, uno dei massimi eventi sportivi al quale sono convocati i migliori giovani atleti europei. L’evento si svolge con cadenza biennale, negli anni dispari, e prevede un’edizione estiva e un’edizione invernale.

Grande soddisfazione quindi per Bertoldini che in questa stagione ha già ottenuto ottimi risultati, dimostrando di avere tutte le carte in regola per ambire a grandi livelli. Ovviamente grande soddisfazione per tutto lo Sci Club Lecco che ha accolto la notizia con entusiasmo, una convocazione, quella di Bertoldini, da mettere in bacheca e un altro grande obiettivo stagionale centrato.