Sci Club Lecco. Carlotta Lambrughi 2° posto nello Slalom al Memorial Fosson

L’edizione si è conclusa domenica 7 aprile

Tre giorni di gare in provincia di Aosta

PILA (AOSTA) – La 14esima edizione del Memorial Fosson Criteium Italiano a squadre, con tre giorni di gare sulle nevi valdostane di Pila, che ha visto coinvolte le categorie Allievi e Ragazze, si è conclusa domenica 7 aprile.

Per lo Sci Club Lecco, spicca su tutti la prestazione di Carlotta Lambrughi (Ragazzi) che venerdì, nello Slalom Speciale, ha conquistato il 2° posto dopo una gara splendida conclusa con il tempo di 48”64, dietro solo alla vincitrice: Maya Moras (Valtournanche) al traguardo in 47”61. Nella classifica a Squadre, lo Sci Club Lecco si posiziona in 12^ posizione, mentre la vittoria è andata allo Sci Club Gardena.

Riavvolgendo il nastro della tre giorni, si comincia venerdì con il Gigante femminile e maschile Allievi dove per lo Sci Club Lecco è una giornata “no” con nessun atleta al traguardo, al femminile in gara Ludovica Spreafico, Matilde Pizzagalli e Carola Catelli; al maschile Luca Baragiola, Leo Lampugnani e Tommaso Tellini.

La giornata è proseguita con Gara Uno di Slalom per la categoria Ragazzi. Al femminile buona gara per Vittoria Viglietta al traguardo in 19^ posizione, bene anche Carlotta Lambrughi 23^, quindi Anna Pizzagalli 43^ e Lidia Marilena Bulgheroni 49^.

Nella gara maschile Nicolò Asnaghi 41° e Davide Donegana 90°. Nulla da fare invece per Riccardo Mazzariol non al traguardo.

In Gara Due Ragazzi come già anticipato, exploit di Carlotta Lambrughi artefice di una super gara che le è valsa il 2° posto. In gara anche Lidia Marlena Bulgheroni 18^ e Anna Pizzagalli 24^. Purtroppo fuori Vittoria Viglietta.

Nella gara maschile, Davide Donegana 96° e Nicolò Asnaghi 124°. Giornata no per Riccardo Mazzariol non al traguardo.

Sabato, nella seconda giornata di gare, Allievi impegnati nello Slalom. In Gara Uno al femminile, Ludovica Spreafico 59^ seguita da Carola Catelli 102^. Non al traguardo Matilde Pizzagalli. Al maschile classifica non pervenuta, ma non ci sono podi lecchesi.

In Gara Due, sempre Slalom, al femminile, Matilde Pizzagalli 69^, Ludovica Spreafico 102^ e Carola Catelli 127^. Nella gara maschile, Tommaso Tellini 36°, Leo Lampugnani 58° e purtroppo fuori Luca Baragiola.

Nella categoria Ragazzi atleti impegnati nello Slalom Gigante. Al femminile ottima prova per Carlotta Lambrughi che fa suo il 12° posto. Non si classificano per la seconda prova Vittoria Viglietta, Lidia Marlena Bulgheroni e Anna Pizzagalli.

Nella gara maschile, bene Riccardo Mazzariol che chiude al 21° posto. Non si classificano invece per la seconda prova Donegana e Asnaghi.

Nella terza e ultima giornata di gare, che si è svolta domenica, nel Gigante femminile, 48^ Ludovica Spreafico, 108^ Matilde Pizzagalli e 135^ Carola Catelli.

Nella gara maschile, buon 14° posto per Tommaso Tellini, quindi 45° Leo Lampugnani. Tra i non arrivati Luca Baragiola.

Nella categoria Ragazzi, nello Slalom femminile, tra i pali stretti sfiora il podio Carlotta Lambrughi che per un soffio non mette di nuovo piede sul podio, per lei un 4° posto e la riprova di avere stoffa, grinta e carattere oltre ad una buona preparazione. Buona gara anche per Anna Pizzagalli al traguardo in 13^ posizione, quindi Lidia Marilena Bulgheroni 31^. Tra i non arrivati Vittoria Viglietta. Nella gara maschile, Riccardo Mazzariol 27°, Nicolò Asnaghi 51° e Davide Donegana 76°.