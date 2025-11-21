Sci Club Lecco, chiuso lo Speed Camp Seletto a Cervinia

Cinque giorni sulle piste tra neve compatta, vento e –15° per il gruppo Giovani

Super G al mattino, gigante al pomeriggio e fino a dodici prove al giorno: lo Sci Club Lecco chiude un blocco di preparazione fondamentale per la velocità

CERVINIA – Si chiude oggi l’edizione dello Speed Camp in memoria di Bruno Seletto, appuntamento fortemente voluto da Alain ed Erik Seletto e dedicato al gruppo Giovani. Cinque giorni di lavoro pieno, iniziati lunedì 17, che hanno impegnato a fondo i 16 atleti dello Sci Club Lecco sotto la guida tecnica di Pietro Migliazza, Francesco Peccati e Leonardo Ventrice.

Il meteo, definito dallo staff “fortunato”, ha accompagnato il programma senza intoppi: un avvio ovattato da cielo coperto, tre giornate ventose ma con sole pieno e infine il gelo intenso di oggi, con temperature scese fino a –15°. Condizioni che hanno annunciato l’arrivo dell’inverno ma soprattutto garantito neve compatta, ideale per rispettare integralmente il piano tracciato.

La routine quotidiana ha seguito un’impostazione precisa: super G al mattino e gigante nel pomeriggio. Un doppio binario che ha consentito agli atleti di accumulare un volume importante di lavoro, con una media di sette prove di SG e cinque di GS per giornata su pendii sempre variati. Un investimento tecnico di spessore, mirato alla costruzione della velocità e alla gestione delle linee su terreni differenti.

Le giornate, raccontano gli allenatori, sono state “lunghe e impegnative”, ma il bilancio finale è positivo: i tecnici hanno espresso piena soddisfazione per l’approccio del gruppo, capace di sfruttare al massimo ogni sessione. Segnali incoraggianti anche dai più giovani al primo anno di categoria, trascinati dal ritmo dei compagni più esperti e protagonisti di progressi costanti. Utile, inoltre, il confronto con un gruppo di ragazzi francesi presenti sulle stesse piste, che ha aggiunto un ulteriore stimolo tecnico.

Lo Sci Club Lecco ha voluto infine ringraziare la famiglia Sertorelli — Egidio e Peter — e il Sertorelli Sport Hotel per l’ospitalità garantita all’intero gruppo durante la settimana.

Atleti partecipanti allo Speed Camp:

Agazzi Giulia, Bonaso Giulia, Ferri Carolina, Giacomelli Vittoria, Parravicini Sofia, Pedrolini Carlotta, Galli Martino, Invernizzi Pietro, Lampugnani Leo, Longa Fausto, Mariuzzo Riccardo, Monaco Enea, Monaco Raffaele, Tellini Tommaso, Tondo Mattia, Vistali Tommaso.