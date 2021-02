Sci Club Lecco due podi con Molteni e Bertoldini

Nicolò Molteni vince la Libera di Santa Caterina

A Bielmonte, in provincia di Biella, Andrea Bertoldini ancora protagonista fra i pali stretti: 2° Assoluto e 1° tra gli Aspiranti

SANTA CATERINA – Sci Club Lecco impegnato oggi, sabato, a Santa Caterina e Bielmonte in provincia di Biella, in programma una Discesa Libera in Valtellina e uno Slalom in terra piemontese.

Sulle nevi di “Santa”, non c’è stata storia con Nicolò Molteni a dettare legge nella Libera. Artefice di una gara perfetta, “Molte” ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 1’03”67, salendo sul gradino più alto del podio. Per lo Sci Club Lecco bene, anche se in posizione più defilata, Aiace Smaldore al traguardo in 39^ posizione e Kevin Bendetti 63°.

Domani, tempo permettendo, in programma la Combinata, mentre domenica un’altra Discesa Libera.

Protagonista a Bielmonte nello Slalom Fis Cittadini, Andrea Bertoldini che centra un altro successo, conquistando il 2° posto assoluto e il 1° posto Aspiranti. Gara chiusa dal premanese con il tempo di 1’27”46, a 87 centesimi di ritardo dal vincitore, il tedesco Wamer Krause.