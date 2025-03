“Organizzare un evento di questa portata è un grande onore, ma anche una grande responsabilità”

LECCO – Sci Club Lecco e Valsassina Ski Team alla regia dei Campionati Regionali Cuccioli e Baby affidati dal Comitato Alpi Centrali ai due sci club lecchesi.

“Tutti i comitati, a rotazione, hanno diritto a organizzare i campionati regionali. Quest’anno l’incarico è stato affidato a noi dello Sci Club Lecco e allo Ski Team Valsassina” spiega Michele Milani, portavoce dello Sci Club Lecco.

L’evento si articola su due weekend di gare con la partecipazione di oltre 600 piccoli atleti. Il primo ha visto in pista i Cuccioli, che si sono sfidati nelle prove di slalom speciale, slalom gigante e ski cross. Le condizioni meteorologiche, inizialmente sfavorevoli, non hanno impedito lo svolgimento delle competizioni, e la domenica, con un miglioramento del tempo e della neve, tutto si è svolto senza intoppi.

“Organizzare un evento di questa portata è un grande onore, ma anche una grande responsabilità, specialmente quando in pista ci sono i bambini – sottolinea Milani – Per questo, a Santa Caterina, ci siamo avvalsi della competenza e professionalità di Omar Galli, Maurilio Alessi e Tino Pietrogiovanna, quest’ultimo in qualità di supervisore, insieme al loro eccezionale staff. A tutti va un enorme ringraziamento per il prezioso supporto”.

Un momento particolarmente significativo del fine settimana è stata la tradizionale sfilata con le premiazioni, che ha coinvolto tutti gli atleti dei comitati presenti. “È una tradizione importante, che vogliamo mantenere – spiega Milani – Tutti gli atleti hanno sfilato in un momento speciale, reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune, la Polizia Locale, la Pro Loco e la Comunità Montana”.

Ora l’attenzione è puntata sul secondo e ultimo weekend (sabato 22 e domenica 23 marzo) della manifestazione, quando i Baby scenderanno in pista per contendersi i titoli regionali di slalom speciale e slalom gigante. Dietro le quinte, la macchina organizzativa lavora senza sosta per garantire un evento all’altezza delle aspettative. “Dietro le quinte c’è un lavoro immenso – afferma Milani – Dalla definizione dei premi alla preparazione del ricco pacco gara, reso possibile grazie al supporto dei numerosi sponsor. Quest’anno, inoltre, ogni atleta ha ricevuto un cappellino griffato con il logo dell’evento”.

L’impegno è grande, ma lo è altrettanto la soddisfazione: “La passione per lo sci è il motore che mi spinge a dedicarmi a questa manifestazione con entusiasmo e credo che la stessa cosa valga anche per tutti coloro che si sono adoperati nell’organizzazione di questa kermesse. Vedere tanti bambini felici e divertiti è la soddisfazione più grande. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra, e voglio ringraziare tutti. Ora ci prepariamo per l’ultimo weekend, con la speranza che il meteo sia dalla nostra parte”.

Un appuntamento che conferma, ancora una volta, l’importanza dello sport giovanile e il valore di un’organizzazione attenta e appassionata.