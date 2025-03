Sci Club Lecco. GP Giovanissimi Finale Nazionale. Ricci è terzo nel Gigante

Finali nazionali disputate a Selva di Val Gardena

Ottime prestazioni anche per Aurora Spinello, Viola Pirisi e Filippo Guglielmo d’Alberto

SELVA DI VAL GARDENA (BZ) – Applausi e grandi complimenti per Edoardo Ricci, che mercoledì scorso, alle finali nazionali del GP Giovanissimi a Selva di Val Gardena, ha conquistato un importante 3° posto nello Slalom Gigante nella categoria Cuccioli (U12).

Un grande risultato per un giovane atleta che si è distinto con una prestazione eccellente. Buona prova anche per Filippo Guglielmo d’Alberto, che ha chiuso in 47^ posizione. Al femminile, ottima prestazione per Aurora Spinello, che ha chiuso al 14° posto, e per Viola Pirisi, che ha conquistato l’84° posto.

“Siamo pienamente soddisfatti per le prestazioni dei nostri Cuccioli – commentano dallo staff tecnico – Si sono comportati tutti alla grande. Un plauso speciale a Ricci che ha ottenuto un ottimo 3° posto”.