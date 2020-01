Sci Club Lecco, in 17 staccano il biglietto per la finale nazionale del Pinocchio

SANTA CATERINA VALFURVA – Grande soddisfazione e ottimi risultati per lo Sci Club Lecco impegnato sabato con i Children sulle nevi di Santa Caterina Valfurva, dove si è svolta la selezione zonale del 38° Pinocchio Sugli Sci.

In gara con una prova di Slalom Gigante sulla pista Cevedale le categorie maschili e femminili U9/Baby 1, U10/Baby 2, U11/Cuccioli 1 e U12/Cuccioli 2 e sulla pista Deborah Compagnoni le categorie maschili e femminili U14/Ragazzi e U16/Allievi.

Per lo Sci Club Lecco hanno staccato un biglietto per la finale (che si terrà all’Abetone dal 28 marzo al 1° aprile) ben 17 atleti, stiamo parlando di: Eleonora Pizzi, Sofia Parravicini, Luca Bianchi, Mattia Zanni, Nico Picech e Luca Ruffinoni per gli Allievi; Aurora Cervini, Giulia Agazzi, Charlotte Sciolla, Riccardo Mariuzzo, Alberto Corsini e Riccardo de Monaco per la categoria Ragazzi; Martina Tentori e Matteo Pasculli per la categoria Cuccioli U12; Carolina Ferri per la categoria Cuccioli U11: Nicolò Asnaghi per la categoria Baby U10 e Andrea Guzzetti per la categoria Baby U8.

In finale nazionale sono andati i primi sette maschi e le prime 5 femmine classificate delle categorie Allievi e Ragazzi; per le categorie Cuccioli e Baby i primi 4 di ogni anno.

Tanti anche gli atleti medagliati, a cominciare da Eleonora Pizzi 1^ nella categoria Allievi U16; Luca Bianchi e Mattia Zanni rispettivamente 1° e 2° nella categoria Allievi U16; Aurora Cervini e Riccardo Mariuzzo 1^ nella categoria Ragazzi U14; Carolina Ferri 2^ nella categoria Cuccioli U11; Martina Tentori 3^ nella categoria Cuccioli U12 e Matteo Pasculli 1° nella categoria Cuccioli U12.

CLASSIFICA ALLIEVI E RAGAZZI

CLASSIFICA CUCCIOLI E BABY