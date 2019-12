Sci Club Lecco. In Val Gardena Molteni e Smaldore scaldano i muscoli

Sci Club Lecco impegnato sulle nevi della Val Gardena

Quattro gare veloci, due Discese Libere e due Super G

VAL GARDENA – Quattro gare veloci in Val Gardena, due Discese Libere e due Super G, valide come Fis Cittadini per Nicolò Molteni e Aiace Smaldore, mentre Davide Cazzaniga, dopo l’infortunio, è tornato a riassaporare il clima gara facendo da apripista.

Primi due giorni di gara, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, con la Libera in programma. Nicolò Molteni ha chiuso la prima gara in 42^ posizione e la seconda in 22^, mentre Aiace Smaldore ha tagliato il traguardo rispettivamente in 99^ e 98^ posizione. Sul podio più alto sono finiti gli svizzeri Gabriel Aregger nella gara di sabato e Cedric Ochsner nella gara di domenica.

Nei due Super G, in calendario lunedì 2 e martedì 3 Dicembre, Molteni ha chiuso le due performance in 39^ e 25^ posizione, mentre Aiace ha chiuso in 98^ e 106^ posizione. Per la cronaca sul podio più alto è finito il tedesco Simon Jocher nella gara di lunedì e lo svizzero Cedric Ochsner nella gara di oggi, martedì.