Sci Club Lecco, inizio col botto! Bianchi vince al Diavolezza

La stagione 2023-2024 è iniziata nel migliore dei modi

Dei Cas portavoce dello Staff Allenatori: “Abbiamo inziato con il botto. Luca ha fatto una prestazione molto buona”

DIAVOLEZZA – Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, Luca Bianchi può stare tranquillo. Nella prima gara di stagione (2023/2024) corsa oggi, giovedì, sulle nevi del Diavolezza, dove si è tenuto uno Slalom Speciale Fis Junior, Luca non solo ha vinto, ma lo ha fatto sfoderando una prestazione superba, grazie alla quale ha staccato di ben 1 secondo e 76 centesimi il 2° e di oltre 2 secondi e mezzo il terzo.

Bianchi è stato autore di una gara pregevole, chiusa con il best time di 1’28”27, alle sue spalle il giapponese Ryoma Katayama (1’30”03) e al terzo posto lo svizzero Sandro Brunner (1’30”92).

In gara anche Francesco Peccati e Ruggero Traniello, per loro un inizio un po’ più in salita entrambi usciti nella prima manche.

Pierfrancesco Dei Cas, portavoce dello Staff Tecnico dello Sci Club Lecco, a fine gara ha dichiarato: “Abbiamo inziato con il botto. Luca ha fatto una prestazione molto buona, per cui possiamo dire di aver iniziato con il passo giusto. Discpiace invece per le uscite di Traniello e Peccati, ma si rifaranno”.