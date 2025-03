Sci Club Lecco. Monaco, doppio terzo posto in Super G sulle nevi di Pejo

Eleonora Pizzi conquista il 10° posto

Buone prestazioni anche per Riccardo Mariuzzo e Sofia Parravicini

PEJO (TN) – Protagonista sulle nevi di Pejo, Raffaele Monaco ha conquistato due terzi posti nella classifica Aspiranti nei due Super G FIS, con quest’ultimo valido anche per il GPI.

Nella prima gara, Monaco ha chiuso al 21° posto, mentre nell’altra gara ha tagliato il traguardo al 14° posto. Per lo Sci Club Lecco, in gara anche Riccardo Mariuzzo, che ha ottenuto rispettivamente il 25° e il 33° posto, e Nico Picech, che è stato eliminato in entrambe le gare.

Al femminile, nella prima gara, Eleonora Pizzi ha ottenuto un ottimo 11° posto, seguita da Sofia Parravicini al 15° e Vittoria Giacomelli al 28°. Nella seconda gara, valida anche per il GPI, Pizzi ha conquistato un altro buon piazzamento, classificandosi decima, mentre Parravicini ha chiuso undicesima e Giacomelli si è piazzata al 27° posto.