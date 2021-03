Quattro giorni di gare Fis Cittadini all’Abetone

ABETONE – Si è conclusa ieri, martedì, la quattro giorni di gare Fis Cittadini all’Abetone dove, protagonista indiscusso per lo Sci Club Lecco, ma non solo, è stato Andrea Bertoldini che ha conquistato due primi posti nello Slalom e un 2° posto nella classifica Aspiranti dello Slalom Gigante di martedì.

Infatti, lunedì e martedì si è tornati in pista per affrontare due gare di Slalom Gigante sia maschile che femminile. Nella gara di martedì il migliore del Lecco è stato Andrea Bertoldini che ha chiuso la sua performance in 14^ posizione col tempo di 2’00”92. Al 50° posto Mattia Zanni. Fuori nella seconda manche Jacopo Bertoldini. La gara è stata vinta da Marco Luigi Surini 1’59”14.

Nella gara femminile, la migliore delle lecchesi è stata Diana Camozzini, buona prestazione la sua chiusa in 16^ posizione col tempo di 2’07”04. Più dietro, al 57° posto Greta Canepari, al 70° Corinna Bertazzoni e al 90° Anna Taborelli. Ad imporsi è stata Camilla Furletti col tempo di 2’03”04.

Nel Gigante di ieri, martedì, un Andrea Bertoldini in gran spolvero sfiora il podio piazzandosi al 4° posto con il tempo di 2’00”08 a soli 16 centesimi dal terzo posto conquistato da Valerio Pedroncelli in 1’59”92; completano il podio Giacomo Antonio Vidoni 2° in 1’59”76 e Andrea Zampolini 1° in 1’59”31. Quarta posizione che per Bertoldini vale il 2° posto nella classifica Aspiranti.

Per il Lecco, buon 39° posto per Mattia Zanni, mentre al 59° posto è arrivato Luca Bianchi e al 61° Gabriele Bianchi, quindi al 67° posto Francesco Peccati e al 70° Jacopo Bertoldini.

Nella gara femminile, gran bella prova di Diana Camozzini che si avvicina al podio piazzandosi al 6° posto con il tempo di 2’08”16. Al 68° posto Greta Canepari, al 71° Anna Taborelli. Fuori nella prima manche Corinna Bertazzoni.

A vincere è stata nuovamente Camilla Furletti col tempo di 2’06”91.