Sci Club Lecco. Nel Gigante a Madesimo vincono Traniello e Amidei, Sala in terza posizione

Competizione di Slalom Gigante FIS Junior

Ottime prestazioni anche da parte degli altri atleti dello Sci Club Lecco

MADESIMO (SO) – Lo Sci Club Lecco conquista due vittorie e un terzo posto sulle nevi di Madesimo, dove sabato si è disputato uno slalom gigante FIS Junior, mentre quello in programma per domenica è stato annullato.

Le vittorie sono andate a Ruggero Traniello e Linda Amidei, autori di due performance impeccabili. Sul podio femminile, si è distinta anche Giorgia Sala, che ha conquistato un meritato 3° posto.

Nella gara femminile, ottime prestazioni anche per Eleonora Pizzi (23esima), Vittoria Giacomelli (24esima) ed Elisa Bormolini (50esima). Giulia Agazzi è stata eliminata nella prima manche, mentre Clelia Milani non ha preso parte alla competizione.

Nella gara maschile, ottimo 16° posto per Nico Picech, seguito da Alessandro Pizzi (24°), Ivan Bertoldini (27°), Marco Balen (29°), Tommaso Vistali (36°), Martino Galli (37°), Luca Baragiola (45°) e Giorgio Ferri (59°). Nella seconda manche sono stati eliminati Riccardo Mariuzzo e Matteo Vaglio, mentre Raffaele Monaco è stato fuori già nella prima.