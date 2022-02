Sei podi conquistati dallo Sci club Lecco alle Fis Junior di Slalom di Domodossola

Si distinguono Lica Bianchi e Sofia Parravini nelle categorie Assoluti e Aspiranti

DOMODOSSOLA – Due giorni di gare Fis Junior di Slalom per il team Giovani dello Sci Club Lecco che si sono svolte venerdì e sabato sulle nevi del comprensorio sciistico di Domobianca, dove non sono mancati grandi risultati. Sei podi conquistati grazie a Luca Bianchi 3° assoluto e 2° nella classifica Aspiranti e Sofia Parravicini ben due volte 2^ assoluta e due volte 1^ nella classifica Aspiranti.

Sabato, nella gara maschile, Luca Bianchi mette piede sul 3° gradino del podio chiudendo la sua ottima prestazione con il tempo di 1’42”09. Buone gare anche per Francesco Peccati che si piazza al 17° posto, Gabriele Bianchi 21° e Ruggero Traniello 22°. Poco più dietro bene anche Simone Tondale che chiude in 27^ posizione.

Nella gara femminile Sofia Parravicini è da applausi, per lei un 2° posto ottenuto col tempo di 1’44”43, a 93 centesimi di distacco dalla vincitrice: Camilla Antonioli. Ottima gara anche per Federica Piscetta 11^, Rebecca Meles 23^ e Gemma Binelli 27^. Giornata no per Ginevra Riccio fuori nella seconda manche.

Nella gara di oggi, sabato, al maschile il migliore per lo Sci Club Lecco è stato Luca Bianchi autore di un’altra ottima prestazione chiusa in 8^ posizione. Poco più dietro molto bene anche Nico Picech 13°, quindi Ruggero Traniello 16°, Francesco Peccati 17°, Simone Tondale 26°. Fuori nella prima manche Gabriele Bianchi.

Nella gara femminile, Sofia Parravicini ci prova gusto e fa di nuovo suo il 2° posto che le vale un altro 1° posto nella classifica Aspiranti, chiudendo con il tempo di 1’44’85, sempre alle spalle di Camilla Antonioli. Per il Lecco buona gara per Federica Piscetta 13^, Rebecca Meles 23^, Nella Pomoni 30^ e Ginevra Riccio 32^.