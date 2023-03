Sci Club Lecco. Ottimi risultati per il team Giovani all’Abetone

Gare Fis Cittadini, atleti impegnati in due Slalom maschili e femminili e altrettanti Slalom Giganti

“Trasferta molto positiva quasi tutti i nostri atleti sono riusciti ad abbassare il punteggio Fis sia in Slalom che in Gigante”

ABETONE – Ottimi risultati per il team Giovani dello Sci Club Lecco sulle nevi dell’Abetone dove questa mattina si è conclusa la quattro giorni di gare Fis Cittadini che ha visto impegnati gli atleti in due Slalom maschili e femminili (3 e 4 marzo) e altrettanti Slalom Giganti (5 e 6 marzo).

Domenica nel primo Gigante, sugli scudi Diana Camozzini che conquista il 3° posto, così come Luca Bianchi e Nico Picech che salgono a loro volta sul podio rispettivamente al 2° e 3° posto.

Nel Gigante di oggi, grande prestazione di Luca Bianchi che vince a coronamento di una gara eccellente, a podio anche Linda Amidei che fa suo il 3° posto.

Riavvolgendo il nastro, nel primo Slalom in programma, nella gara femminile, la migliore delle lecchesi è stata Diana Camozzini che ha chiuso in 20^ posizione e Nella Pomoni 31^. Fuori nella seconda manche Linda Amidei e non partita Rebecca Meles. Al maschile ottima prestazione di Nico Picech che sfiora il podio chiudendo in 5^ posizione, subito seguito da un altrettanto ottimo Ruggero Traniello 6°. Buona gara anche per Francesco Peccati 18°, quindi Alessandro Pizzi 34°, Simone Tondale 36°, Edoardo Carraro 45° e Riccardo Mariuzzo 49°. Fuori nella prima manche Giorgio Ferri.

Nel secondo Slalom, al femminile ottima prestazione di Linda Amidei che fa suo il 7° posto. Quindi Nella Pomoni 25^. Giornata no per Rebecca Meles e Diana Camozzini. Nella gara maschile, Luca Bianchi è artefice di una gran bella gara che gli vale il 5° posto, a poca distanza Ruggero Traniello a sua volta autore di un’ottima prestazione. Quindi Alessandro Pizzi 18°, Giacomo Galli 20°, Francesco Peccati 21°, Simone Tondale 28°, Riccardo Mariuzzo 35° e Giorgio Ferri 54°. Fuori nella seconda manche Nico Picech e squalificato nella prima Edoardo Carraro.

Nella terza giornata di gare con il primo Slalom Gigante in calendario, nella gara femminile arriva il podio stra meritato di Diana Camozzini che fa suo il 3° posto. Lo sfiora invece il podio Eleonora Pizzi che chiude in 6^ posizione e Linda Amidei 7^. Quindi, Rebecca Meles 25^ e Nella Pomoni 34^. Nella gara maschile. podio quasi tutto lecchese con Luca Bianchi 2° e Nico Picech 3° autori entrambi di due prestazioni eccezionali. Al 20° posto Alessandro Pizzi, al 29° Giacomo Galli, al 30° Francesco Peccati, al 33° Ruggero Traniello, al 34° Riccardo Mariuzzo, al 39° Simone Tondale e al 65° Giorgio Ferri, Fuori nella seconda manche Edoardo Carraro.

Nella quarta e ultima giornata di gare che si è svolta oggi, con il secondo Gigante in programma, arriva un altro podio nella gara femminile grazie ad una super Linda Amidei che conquista il 3° posto, seguita a ruota da Diana Camozzini che chiude in 4^ posizione ed Eleonora Pizzi 5^. A seguire: Rebecca Meles 28^ e Nella Pomoni 31^. Nella gara maschile vittoria di Luca Bianchi che mette tutti in fila andando a prendersi il podio più alto. Quindi, Alessandro Pizzi 16°, Francesco Peccati 23°, Riccardo Mariuzzo 25°, Giacomo Galli 27°, Simone Tondale 44°, Edoardo Carraro 48° e Giorgio Ferri 62°. Fuori nella prima manche Nico Picech e Ruggero Traniello.

“Trasferta molto positiva – commenta Pierfrancesco Dei Cas portavoce dello staff tecnico – quasi tutti i nostri atleti sono riusciti ad abbassare il punteggio Fis sia in Slalom che in Gigante. Possiamo dirci più che soddisfatti in attesa dei Campionati Italiani Aspiranti ai quali prenderanno parte i qualificati: Nico Picech, Ruggero Traniello, Alessandro Pizzi, Riccardo Mariuzzo e Sofia Parravicini”.