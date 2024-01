Sci Club Lecco. Pizzi e Mariuzzo vincono nel Super G di Chiesa Valmalenco

CHIESA VALMALENCO – Doppia gara di Super G questa mattina, sabato, a Chiesa Valmalenco entrambe valide come Fis Junior Regionali. Per lo Sci Club Lecco si mettono in evidenza in particolar modo Eleonora Pizzi 2^ nella prima gara e 1^ nella seconda, Raffaele Monaco 3° nella prima gara e Riccardo Mariuzzo 1° nella seconda gara di giornata.

Ma andiamo con ordine. Nella prima gara femminile, insieme a Pizzi sfodera una superba prestazione anche Sofia Parravicini. Come anticipato, Pizzi sale sul secondo gradino del podio a parimerito con Giulia Mariani, mentre Parravicini sfiora il podio chiudendo in 4^ posizione. Bene anche Vittoria Giacomelli che conclude in 16^ posizione e poco più dietro Linda Amidei in 20^. A seguire: Nella Pomoni 41^ e Aurora Cervini 44^.

Nella gara maschile, Raffaele Monaco è autore di un’ottima gara grazie alla quale conquista il 3° gradino del podio nella classifica assoluta e il 1° in quella Aspiranti. Molto bene anche Riccardo Mariuzzo che sfiora il podio nella classifica generale arrivando 4° ed è 2° tra gli Aspiranti. Buona gara anche per Nico Picech che entra nella top ten facendo suo il 9° posto. Bene anche Giacomo Galli 19°, Ruggero Traniello 20°, Alessandro Pizzi 23°, Luca Bianchi 26°; più dietro: Diego Bucciardini 48°, Edoardo Carraro 51°, Giorgio Ferri 59° e Marco Balen 60°.

Nella seconda gara femminile, grande prestazione di Eleonora Pizzi che domina e conquista il 1° posto. Buona gara anche per Sofia Parravicini 11^, quindi 14^ Vittoria Giacomelli (4^ Aspirante). A seguire: Linda Amidei 20^, Nella Pomoni 40^ e Aurora Cervini 45^.

Nella gara maschile, acuto di Riccardo Mariuzzo che mette tutti dietro alle spalle salendo sul gradino più alto del podio. Molto bene anche Raffaele Monaco che chiude in 6^ posizione (2° Aspirante), così come Nico Picech 10°, quindi Alessandro Pizzi 17°, Ruggero Traniello 18°, Giacomo Galli 22°, Luca Bianchi 25°, Diego Bucciardini 34° , Giorgio Ferri 54°, Marco Balen 60° e Edorardo Carraro 65°.

“Decisamente un’ottima giornata – commenta un sorridente Pierfrancesco Dei Cas, portavoce degli allenatori – Abbiamo vinto due gare, abbiamo colto diversi podi anche nella classifica Aspirtanti e, in generale, abbiamo ottenuto buonissimi risultati. Una giornata decisamente positiva per tutto lo Sci Club Lecco”.