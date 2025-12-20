Sci Club Lecco protagonista ad Aprica nelle FIS Junior di Slalom Gigante

Podi per Giorgia Sala e Giulia Agazzi nelle FIS Junior

APRICA – Due giornate di gare per il team Giovani dello Sci Club Lecco, impegnato nelle FIS Junior di Slalom Gigante giovedì 18 e venerdì 19 dicembre sulle nevi di Aprica. Sugli scudi Giorgia Sala e Giulia Agazzi, entrambe protagoniste con risultati di grande prestigio: la Sala ha conquistato una netta vittoria nella gara di giovedì, mentre la Agazzi si è piazzata al secondo posto nell’eccellente prova di venerdì.

Prestazione di altissimo livello per Giorgia Sala, che domina la gara e conquista il 1° posto assoluto con il tempo di 1’43”75, vincendo anche la classifica Giovani. Ottima prova anche per Giulia Agazzi, 4^ in 1’45”24, seguita da Vittoria Giacomelli, 9^ in 1’46”88. Più indietro, Matilde Pizzagalli si piazza 19^ in 1’50”14, mentre Carolina Ferri chiude 22^ in 1’50”62.

Nella gara maschile, il miglior risultato per lo Sci Club Lecco è stato ottenuto da Ruggero Traniello, che ha chiuso al 9° posto con il tempo di 1’41”79. Subito dopo, Riccardo Mariuzzo si è piazzato 13° (1’42”32) e Raffaele Monaco 14° (1’42”34). Buone prove anche per Leo Lampugnani, 26° (1’43”72), e Nico Picech, 32° (1’44”60).

Completano la classifica lecchese: Tommaso Vistali 42° (1’46”02), Mattia Bruno Tondo 44° (1’46”16), Ivan Bertoldini 46° (1’46”41), Tommaso Tellini 47° (1’46”77), Pietro Invernizzi 50° (1’46”97) e Fausto Longa 70° (1’49”85). Non ha concluso la gara Martino Galli, fuori nella seconda manche.

Nella seconda prova femminile di gigante lo Sci Club Lecco conquista un altro risultato di prestigio: Giulia Agazzi sale sul secondo gradino del podio, chiudendo in 1’44”65, tempo che le vale anche il 1° posto nella classifica Giovani.

Ottime prove anche per Vittoria Giacomelli, 10^ (1’47”68), Carolina Ferri, 20^ (1’49”81), e Matilde Pizzagalli, 25^ (1’51”40). Purtroppo Giorgia Sala, vincitrice della gara precedente, è stata costretta al ritiro nella prima manche.

Per lo Sci Club Lecco è stata una due giorni estremamente positiva, arricchita da due podi di prestigio: la vittoria di Giorgia Sala nella prima giornata e il secondo posto di Giulia Agazzi nella seconda.