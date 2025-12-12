Sci Club Lecco protagonista all’Aprica: podi e grandi risultati nelle gare FIS di Slalom Gigante

Podio in tutte le categorie

Grandi performance di Sala, Traniello e Agazzi

APRICA – Le quattro gare FIS di Slalom Gigante, disputate mercoledì e giovedì all’Aprica, hanno offerto un quadro chiaro: lo Sci Club Lecco si è confermato protagonista, piazzando i propri atleti sul podio in tutte e tre le classifiche, Assoluti, Giovani e Aspiranti, lanciando un segnale forte all’inizio di questa stagione.

Nella prima prova femminile di mercoledì, Giorgia Sala conquista il 2° posto assoluto con il tempo di 1’44”78, risultato che le vale anche il 2° posto nella classifica Giovani. Poco più indietro, Carlotta Pedrolini chiude in decima posizione, ottenendo il 3° posto tra le Aspiranti. Sfortunata, invece, Giulia Agazzi, costretta allo stop già nella prima manche.

Nella gara di giovedì, Giorgia Sala ha brillato conquistando una vittoria assoluta con il tempo di 1’42”80, risultato che le vale anche il 1° posto nella classifica Giovani. Si riscatta anche Giulia Agazzi, che sale sul terzo gradino del podio assoluto e ottiene il 2° posto tra le Aspiranti, mentre Carlotta Pedrolini chiude in undicesima posizione assoluta, conquistando il 3° posto tra le Aspiranti.

Sul fronte maschile, lo Sci Club Lecco si conferma protagonista, grazie alla prestazione superba di Ruggero Traniello, che vince la gara con il tempo di 1’41”44. Bene anche Nico Picech, 8° assoluto, e Leo Lampugnani, 14° assoluto e 3° tra i Giovani. Completano la squadra Tommaso Vistali, 18°, e Ivan Bertoldini, 51°.

Nella gara di ieri, il migliore dello Sci Club Lecco è stato Ruggero Traniello, che ha chiuso in sesta posizione, seguito da Leo Lampugnani, 7° assoluto e primo tra gli Aspiranti, e da Tommaso Vistali, 13° assoluto e secondo tra gli Aspiranti. Completa la squadra Ivan Bertoldini, 25°. Sfortunato Nico Picech, fuori già nella prima manche.