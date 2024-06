Sci Club Lecco. Quattro atleti convocati nelle Squadre Regionali 2024 – 2025

Si tratta di Luca Bianchi, Riccardo Mariuzzo, Raffaele Monaco e Sofia Parravicini

La convocazione è stata diffusa dalla Fisi Alpi Centrali

LECCO – Sono state ufficializzate le squadre di Sci Alpino del Comitato Alpi Centrali. Per la stagione 2024/2025, accanto alle squadre maschili e femminili, sono stati creati due gruppi Osservati, uno per le discipline veloci e uno per le discipline tecniche sia per i ragazzi sia per le ragazze. Nel segno della continuità lo staff tecnico sarà composto da: Federica Sosio (seguirà il settore femminile), Michelangelo Tentori (si occuperà di quello maschile), mentre Sabrina Fanchini (riscoprirà il doppio ruolo di aiuto allenatore della categoria giovani e responsabile dei children).

Squadra maschile

Glauco Antonioli 2005 (SC Bormio), Luca Bianchi 2004 (SC Lecco), Jacopo Claudani 2005 (Valpalot Ski), Jacopo Ferretti 2004 (SKIING A.S.D.), Lorenzo Gerosa 2005 (SC Radici Group), Lorenzo Magoni 2004 (SC Radici Group), Niccolò Pedroncelli 2005 (Ski Racing Camp), Hans Peter Picco 2006 (Ski Racing Camp), Luca Ruffinoni 2005 (SKIING A.S.D.), Pietro Scesa 2005 (SC Radici Group).

Gruppo Osservati maschile – prove veloci

Luca Maria Fiorentino 2008 (SC Bormio), Riccardo Mariuzzo 2005 (SC Lecco), Raffaele Monaco 2007 (SC Lecco), Lorenzo Sambrizzi 2005 (SC Bormio), Andrea Schranz 2006 (SC Macugnaga).

Gruppo Osservati maschile – prove tecniche

Andrea Canova 2007 (SC Radici Group), Gabriele Lenuzza 2005 (SC Radici Group), Enrico Valentino Zucchini 2004 (Ski Racing Camp).

Squadra femminile

Sofia Amigoni 2005 (SC Radici Group), Angelica Bettoni Mameli 2006 (G.B. Ski Club), Ginevra Gurini 2006 (SC Santa Caterina Valfurva), Giulia Mariani 2007 (Circolo Sciatori Madesimo), M. Giorgia Orsenigo 2005 (SC Santa Caterina Valfurva), Sofia Parravicini 2005 (SC Lecco), Giulia Romele 2005 (Valpalot Ski), Cristina Trabucchi 2007 (SC Bormio).

Gruppo Osservati femminile – prove veloci

Giulia Bonaso 2007 (SC Bormio), Vittoria Giacomelli 2007 (SC Lecco), Gaia Mantino 2006 (Domobianca365 Sk Race), Eleonora Pizzi 2004 (SC Lecco), Elisabetta Provenzi 2005 (G.B. Ski Club).

Gruppo Osservati femminile – prove tecniche

Linda Amidei 2004 (SC Lecco), Silvia Cortinovis 2006 (SKIING A.S.D.), Beatrice Magri 2005 (SKIING A.S.D.), Giorgia Sala 2006 (SKIING A.S.D.).

Allenatori

Federica Sosio (Settore Femminile), Michelangelo Tentori (Settore Maschile), Sabrina Fanchini (Aiuto Allenatore cat. Giovani e Responsabile cat. Children).