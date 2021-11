LIVIGNO – Si apre alla grande la nuova stagione sciistica per lo Sci Club Lecco, grazie alle due ottime prestazioni di Andrea Bertoldini.

Il forte atleta premanese, con la casacca delle Alpi Centrali, nel primo dei due slalom (Fis Junior) del Trofeo Vitalini organizzati a Livigno da Val Palot Ski, ottiene un ottimo 2° posto, mentre nel secondo slalom che si è disputato oggi, venerdì, ha conquistato il podio più alto.

Slalom speciale che, a dispetto delle temperature quasi primaverili, si è svolto con regolarità, lungo un tracciato che ha consentito anche ai pettorali più alti di posizionarsi nelle parti alte della classifica.

In campo maschile, nella gara di ieri, Andrea Bertoldini (SC Lecco) che ha chiuso col tempo di 1’35”35 è stato preceduto sul podio da Davide Seppi (1’34”81).

Al femminile la vittoria è andata alla britannica Victoria Palla, mentre sul secondo gradino del podio è salita Alice Pazzaglia (Ski Racing) anche le in forza all’Alpi Centrali.

Nella sfida odierna Bertoldini vince col tempo di 1’37”43, alle sue spalle Federico Romele col tempo di 1’37”61 e al terzo posto Leonardo Rigamonti (1’37”63).

Al femminile la vittoria è andata a Alice Pazzaglia col tempo di 1’41”02.

“La prima gara – commenta l’allenatore del Comitato Michelangelo Tentori – serve più che altro per rompere il ghiaccio. Molti dei nostri ragazzi non hanno concluso la loro prova, ma nello slalom inforcare fa parte del gioco. Nel complesso siamo soddisfatti, sia per i due secondi posti ottenuti sia per i risultati degli aspiranti e per la buona prova dei nostri velocisti che sono riusciti ad arrivare nei trenta”.

Sabato e domenica in programma altri due Slalom valevoli come gare FIS.