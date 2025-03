Sci Club Lecco. Stefano Pizzagalli è Campione Regionale Baby nello Slalom

I campionati si sono svolti a Santa Caterina Valfurva

Ottime prestazioni anche per Morelli

VALFURVA (SO) – Un weekend indimenticabile per lo Sci Club Lecco, quello che ha avuto luogo sabato e domenica a Santa Caterina Valfurva, in occasione dei Campionati Regionali Baby. Tra i protagonisti, spicca l’incredibile performance di Stefano Pizzagalli, che ha conquistato il titolo regionale nello Slalom. Non solo, Pizzagalli si è messo in evidenza anche nel Gigante di sabato, ottenendo un meritato terzo posto.

Ripercorrendo le emozioni del weekend, nello Slalom il Lecco ha visto una buona performance anche da parte di Nicolò Corrado d’Alberto, che ha chiuso al 24° posto. Nel Gigante, grande prova di Cesare Morelli, che ha conquistato la top ten con un ottimo 7° posto, mentre d’Alberto ha concluso con un buon 56° posto.

Nello Slalom femminile, la migliore delle lecchesi è stata Cecilia Beretta, che ha chiuso al 31° posto, seguita da Azzurra Corti (78°), Celeste Catelli (79°) e Anna Gualtieroni (91°). Nel Gigante, ottima prestazione di Giulia Speranza, che ha tagliato il traguardo all’8° posto, mentre Cecilia Beretta ha concluso al 42°, Celeste Catelli al 75° e Anna Gualtieroni all’85°.