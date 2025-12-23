Sci Club Lecco. Successo e podi nello Slalom Gigante FIS Junior

Giorgia Sala vince e convince, sul podio anche Giulia Agazzi

CHIESA IN VALMALENCO – Doppio appuntamento maschile e femminile sulle nevi di Chiesa in Valmalenco con lo Slalom Gigante FIS Junior. Per lo Sci Club Lecco, da segnalare le eccellenti prestazioni di Giorgia Sala, vincitrice nella prima gara in calendario e seconda nella competizione odierna. Ottimo risultato anche per Giulia Agazzi, salita sul terzo gradino del podio nella gara e conquistando così il primo posto nella classifica Aspiranti.

Riavvolgendo il nastro, nella gara maschile di domenica Ruggero Traniello sfiora il podio con un ottimo 4° posto, seguito da Nico Picech 9°, Tommaso Vistali 18°, Pietro Invernizzi 19°, Fausto Longa 35°, Marco Vaglio 39°, Ivan Bertoldini 42°, Luca Baragiola 47° e Federico Galli 58°.

Nella seconda manche sono usciti Mattia Tondo, Leo Lampugnani e Riccardo Mariuzzo, mentre nella prima manche hanno concluso anzitempo Martino Galli, Marco Balen e Raffaele Monaco.

Nella gara femminile, grande protagonista è stata Giorgia Sala, che con il tempo di 1’41”21 si è imposta al primo posto. Sul podio è salita anche Giulia Agazzi, classificatasi 3^. Ottime prestazioni anche per Carlotta Pedrolini 6^, Giulia Bonaso 8^ e Vittoria Giacomelli 10^. A seguire: Carolina Ferri 19^, Ludovica Spreafico 36^, Elisa Bormolini 48^, Angela Colombo 50^ e Virginia Pellegrini 69^.

Nella gara maschile di ieri, lunedì, il migliore dello Sci Club Lecco è stato Riccardo Mariuzzo, 7°, seguito da Raffaele Monaco 13°, Nico Picech 14°, Leo Lampugnani 20°, Martino Galli 27°, Fausto Longa 31°, Tommaso Vistali 36°, Tommaso Tellini 40°, Ivan Bertoldini 47° e Andrea Romano 49°. Usciti anzitempo dalla competizione Pietro Invernizzi, Ruggero Traniello e Marco Balen.

Nella gara femminile, grande prestazione per Giorgia Sala, che si piazza al 2° posto a soli 31 centesimi dalla vincitrice Giulia Mariani. Ottimi risultati anche per Carlotta Pedrolini 5^, Vittoria Giacomelli 14^, Carolina Ferri 15^, Ludovica Spreafico 38^, Elisa Bormolini 52^, Angela Colombo 58^ e Virginia Pellegrini 59^. Uscite anzitempo Giulia Agazzi, Giulia Piazza e Matilde Galli.