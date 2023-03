Sci Club Lecco. ‘Super’ Mariuzzo e Parravicini ai Campionati italiani Juniores

In Combinata undicesima piazza per Mariuzzo, sesta Parravicini che ha anche conquistato il nono piazzamento nello Slalom Speciale

LA THUILE – Grandi successi per lo Sci Club Lecco: inatteso, meritato e gratificante 4° posto nel Super G per Riccardo Mariuzzo. Accarezzato il podio, in una gara quasi perfetta disputata a La Thuile, in Valle d’Aosta. A premiarlo l’impegno e la costanza dimostrati nelle discipline veloci, sue predilette. Faville anche nel Super G femminile, dove Sofia Parravicini ha messo in scena una gran prova chiudendo la competizione in 5° posizione. A disputare la gara anche Ruggero Traniello che ha chiuso in 24^ posizione e Alessandro Pizzi 62°.

In Combinata invece Mariuzzo ha ottenuto l’undicesima piazza, con Parravicini sesta nella categoria donne. Nelle gara precedente di Slalom Speciale femminile, Sofia ha portato a casa il nono piazzamento, guadagnando sette posizioni dopo una prima manche chiusa in 16° posizione.

Team maschile invece impegnato nello Slalom Gigante, con Ruggero Traniello che ha chiuso in 16° posizione, Alessandro Pizzi in 32° e Riccardo Mariuzzo in 54°. Nota purtroppo dolente, l’abbandono della prova da parte di Nico Picech, causa influenza, che non gli ha consentito di essere al cancelletto di partenza, costringendolo a rinunciare a tutte le gare in programma.