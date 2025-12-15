Sci Club Lecco. Weekend di successi tra Coppa del Mondo, Coppa Europa e Slalom FIS Junior

Roberta Melesi e Tommaso Sala confermano le loro solide prestazioni

I giovani dello Sci Club Lecco conquistano podi e piazzamenti di rilievo

LECCO – Weekend ricco di emozioni per gli atleti lecchesi sulle nevi italiane e internazionali, con buone prestazioni in Coppa del Mondo, Coppa Europa e Slalom FIS Junior. Tra conferme di livello internazionale, come Roberta Melesi e Tommaso Sala, e promettenti risultati dei giovani dello Sci Club Lecco.

Nel fine settimana dedicato alle prove veloci di Coppa del Mondo femminile a St. Moritz, Roberta Melesi ha confermato la sua buona condizione fisica, ottenendo discreti piazzamenti nei tre appuntamenti disputati: due Discesa Libera e un Super-G.

Nella Libera di venerdì, Melesi ha chiuso in 25^ posizione con il tempo di 1’32”07, in una gara vinta da Lindsey Vonn (USA) in 1’29”63, seguita da Magdalena Egger (AUT) a +0”98 e Mirjam Puchner (AUT) al terzo posto.

Anche nella Libera di sabato, Melesi ha confermato il buon stato di forma, chiudendo 24^ con 1’32”23, in una gara vinta da Emma Aicher (GER) in 1’30”50, seguita da Lindsey Vonn (USA) a +0”24 e da Sofia Goggia (ITA) a +0”29.

Nel Super-G, Roberta Melesi ha disputato una buona gara, chiudendo in 20^ posizione con il tempo di 1’16”39. La vittoria è andata alla neozelandese Alice Robinson (1’14”84), seguita dalla francese Romane Miradoli a +0”08 e da Sofia Goggia a +0”19.

Nello slalom maschile di Coppa del Mondo disputato a Val d’Isere, Tommaso Sala ha offerto una prestazione di alto livello, confermandosi competitivo tra i migliori specialisti internazionali della disciplina.

Sala ha chiuso in settima posizione con un tempo complessivo di 1’39”27 al termine delle due manche, un risultato di grande valore tecnico ottenuto su un tracciato impegnativo e in un contesto agonistico di massimo livello.

La gara è stata vinta dal norvegese Timon Haugan (NOR) con il tempo di 1’37”89. Al secondo posto si è piazzato lo svizzero Loïc Meillard (SUI), a +0”28, mentre il terzo gradino del podio è andato al norvegese Henrik Kristoffersen (NOR), a +0”34 dal vincitore.

Il piazzamento di Sala mette in luce la sua continuità di rendimento e la solidità tecnica in una delle discipline più selettive del circuito di Coppa del Mondo.

Il triplo impegno di Coppa Europa sulle nevi di Santa Caterina ha visto protagonisti tre atleti dello Sci Club Lecco: Riccardo Mariuzzo, Raffaele Monaco e Martino Galli, che hanno dimostrato determinazione e progressi costanti, confermando l’efficacia del lavoro svolto in allenamento.

La prima prova in calendario, il Super-G maschile di mercoledì 10 dicembre, ha visto Riccardo Mariuzzo distinguersi con una prestazione di carattere, chiudendo 88° al traguardo, seguito dal compagno di squadra Raffaele Monaco in 93esima posizione e da Martino Galli, 103°. La vittoria è andata all’austriaco Felix Hacker, autore di un crono dominante di 1’07”50.

La prima Discesa Libera di venerdì ha rappresentato un banco di prova impegnativo per gli atleti lecchesi. La gara è stata vinta dal connazionale Max Salomon Perathoner in 1’00”61, mentre Raffaele Monaco ha chiuso in 101esima posizione e Martino Galli in 106esima. Sfortunatamente, Riccardo Mariuzzo non ha portato a termine la prova, senza però intaccare il bilancio complessivo di esperienza acquisita.

Nella Discesa Libera di sabato, vinta dallo svizzero Alessio Miggiano in 1’00”77, Riccardo Mariuzzo ha centrato un piazzamento di rilievo, chiudendo 55°, mentre Raffaele Monaco si è classificato 91° e Martino Galli 96°. Risultati che confermano l’impegno costante e la crescita tecnica dei tre atleti del gruppo agonistico.

Il bilancio complessivo della trasferta di Santa Caterina è positivo: le prestazioni ottenute in una competizione di alto livello internazionale rappresentano un’importante tappa di sviluppo per Mariuzzo, Monaco e Galli, che guardano con fiducia alle prossime gare stagionali.

Doppio impegno fra i pali stretti per gli atleti dello Sci Club Lecco, team Giovani, impegnati in due Slalom FIS Junior sulle nevi di Chiesa Valmalenco, disputati sabato e domenica. Sugli scudi Carlotta Pedrolini e Ruggero Traniello, entrambi protagonisti di ottime prestazioni con un secondo posto rispettivamente nella gara di sabato e in quella di domenica.

Nella gara femminile di sabato, Carlotta Pedrolini si è distinta conquistando il secondo gradino del podio con il tempo di 1’19”11, a soli 35 centesimi dalla vincitrice Matilde Cavagnino. Buone prestazioni anche per Vittoria Giacomelli, quinta, Carolina Ferri 15esima e Giulia Agazzi 19esima. Seguono Ludovica Spreafico 35esima, Angela Colombo 42esima e Vittoria Pellegrini 49esima, mentre Elisa Bormolini è uscita nella seconda manche.

Nella gara maschile, il migliore dei lecchesi è stato Ruggero Traniello, che ha chiuso con un ottimo 8° posto, seguito da Nico Picech 9°, Marco Balen 17°, Leo Lampugnani 18°, Ivan Bertoldini 26°, Marco Vaglio 37°, Fausto Longo 39° e Luca Baragiola 52°. Sono usciti nella prima manche Pietro Invernizzi, mentre nella seconda non hanno completato la gara Tommaso Tellini, Tommaso Vistali, Enea Monaco e Mattia Tondo.

Nella gara femminile, la migliore delle lecchesi è stata Ludovica Spreafico, 34esima, seguita da Elisa Bormolini 42esima, Angela Colombo 44esima e Maria Virginia Vittoria Pellegrini 47esima. Sono uscite nella prima manche Carolina Ferri e nella seconda Giulia Agazzi.

Nella sfida maschile, grande prestazione di Ruggero Traniello, che chiude con il tempo di 1’12”30 conquistando il secondo posto, alle spalle di Simone Seroli (1’11”56). Ottimo risultato anche per Nico Picech, 4° al traguardo subito davanti a Tommaso Vistali. Poco più indietro si classificano Raffaele Monaco 12°, Leo Lampugnani 20°, Mattia Tondo 21°, Riccardo Mariuzzo 28°, Ivan Bertoldini 32°, Tommaso Vaglio 39°, Martino Galli 40°, Luca Baragiola 49° ed Enea Monaco 55°. Non hanno completato la prima manche Fausto Longa, Tommaso Tellini, Pietro Invernizzi e Marco Balen.