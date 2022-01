Sci, Coppa del Mondo. Buone prestazioni per Melesi e Sala

Melesi è stata impegnata a Zauchensee in austria nella doppia prova di velocità: Discesa Libera e Super G

Tommaso Sala è stato impegnato oggi, domenica, nello Slalom Speciale di Wengen in svizzera

ZAUCHENSEE / WENGEN – Fine settimana impegnativo per Roberta Melesi e Tommaso Sala rispettivamente impegnati a Zauchensee e Wengen, con la doppia prova di velocità per la valsassinese in Discesa Libera e Super G, mentre Tommy in Slalo, gara valide per la Coppa del Mondo di Sci Alpino.

Per Melesi, discreti risultati per Melesi sulle nevi austriache: nella Discesa Libera di ieri, sabato, ha chiuso in 42^ posizione con il tempo di 1’49”86, mentre nel Super G di oggi, domenica, ha chiuso in 40^ posizione col tempo di 1’13”21. A vincere è stata la compagna di squadra Federica Brignone che ha chiuso con il best time di 1’10”84; sfiora il podio invece Marta Bassino, 4^ col tempo di 1’11”27. La vittoria nella Discesa Libera invece è andata alla svizzera Lara Gut-Behrami col tempo di 1’45”78.

Sempre oggi, in Svizzera, Tommaso Sala, ha fatto suo il 20° nello Slalom di Coppa del Mondo, col tempo di 1’43”28, al termine di una buona gara che lo ha visto al cancelletto di partenza con il pettorale numero 29. A vincere è stato il norvegese Lucas Braathen che ha chiuso in 1’41”48, alle sue spalle lo svizzero Daniel Yule e al 3° posto Giuliano Razzoli con 29 centesimi di ritardo sul norvegese.