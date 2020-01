Sci, Coppa del Mondo. Ottima prestazione nella Libera per Davide Cazzaniga (SC Lecco)

Nella Discesa Libera di Wengen 23° assoluto e 3° degli italiani in gara A vincere è stato lo svizzero Beat Feuz, 2° Dominik Paris e 3° Thomas Dressen

WENGEN – E’ stata una gara eccellente quella di oggi, sabato, per Davide Cazzaniga, per la prima volta in carriera al traguardo nei primi 30 in Discesa Libera di Coppa del Mondo. Una gara su un tracciato, quello svizzero, davvero impegnativa che tuttavia non ha intimorito l’atleta lecchese che ha sfoderato una prestazione di altissimo livello chiudendo al 23° posto con il tempo di 1’44”18.

Un risultato che lo premia doppiamente, terzo italiano al traguardo, alle spalle di Dominik Paris che conquista il 2° gradino del podio con il tempo di 1’42”82 e di Mattia Casse 15° con il tempo di 1’44”07. Quarto tra gli italiani Matteo Marsaglia 32° in 1’44”63, Peter Fill 41° in 1’45”00 , Guglielmo Bosca 49° in 1’45”62 ed Emanuele Buzzi 56° in 1’47”24.

A vincere è stato lo svizzero Beat Feuz in 1’42″53, alle sue spalle Dominik Paris con 29 centesimi di tardo, mentre sul terzo gradino del podio il tedesco Thomas Dressen a 31 centesimi di secondo dallo svizzero.