Sci. Coppa Europa: buone prestazioni in SuperG per Molteni e Cazzaniga

SANTA CATERINA – Buone prestazioni per Nicolò Molteni e Davide Cazzaniga (al suo rientro) nel doppio appuntamento di Coppa Europa che si è tenuto a Santa Caterina lunedì e oggi, martedì, sulla pista “Deborah Compagnoni”.

Nella Combinata di lunedì (manche di SuperG in mattinata e Slalom nel pomeriggio), buona prova per Nicolò Molteni nel SuperG chiuso in 14^ posizione; meno bene invece nello Slalom, dove Molteni fatica un po’, scivolando così al 33° posto con il tempo totale di 2’04”26. Esordio non ottimo invece per Davide Cazzaniga uscito nel Super G. A vincere la Combinata è stato il francese Robin Buffet con il tempo complessivo di 2’00”15 , in seconda posizione il connazionale Florian Loriot a 21 centesimi di distacco e terzo lo svedese Tobias Hedstroem a 23.

Nel SuperG di oggi, buona prova per Nicolò Molteni che chiude in 20^ posizione con il tempo di 1’11”27, mentre Davide Cazzaniga taglia il traguardo in 28^ posizione con il tempo di 1’11”84. A vincere la gara è stato lo svizzero Ralph Weber con il tempo di 1’10”51, alle sue spalle l’austriaco Niklas Koeck 1’10”54 e al terzo posto Nils Alphand 1’10”59.