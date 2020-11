Sci. Coppa Europa, il lecchese Nicolò Molteni convocato in Nazionale

Grande notizia in casa Sci Club Lecco

Ultimi allenamenti prima dell’apertura di stagione

LECCO – Grande notizia quella giunta nella sede dello Sci Club Lecco che annuncia la convocazione di Nicolò Molteni in Nazionale. Il lecchese entra a far parte del gruppo di velocità di Coppa Europa.

A Cervinia, dove si stanno svolgendo gli ultimi allenamenti prima dell’apertura di stagione, c’è anche Davide Cazzaniga. Decisamente un grande risultato per il team dello Sci Club Lecco che vede due atleti ai vertici dello sci alpino italiano. Insieme ai lecchesi, il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato: Florian Schieder, Riccardo Allegrini, Matteo Franzoso, Martino Rizzi e Pietro Zazzi.

I sette atleti sono agli ordini dei tecnici Lorenzo Galli e Patrick Staudacher. Ultime rifiniture quindi e poi è tutto pronto per iniziare la nuova stagione. Si attende solo l’ufficialità per la conferma della prima gara, si tratta del Super Gigante, che dovrebbe essere in programma il 7 Dicembre a Zinal, in Svizzera.