SARNTAL – Super Davide Cazzaniga conquista il podio in Coppa Europa. Il forte atleta Azzurro dello Sci Club Lecco quest’oggi, giovedì, sulle pista Schöneben ha conquistato in Discesa Libera il terzo posto.

Una gara strepitosa quella di Cazzaniga chiusa con il tempo di 1’11”58 a soli 2 centesimi dal secondo, l’austriaco Christoph Krenn (1’11”56) e 37 centesimi dal primo l’altro austriaco Christopher Neumayer.

Per Davide Cazzaniga davvero una grande prova che lo ha visto al secondo intermedio a soli 8 centesimi da Neumayer, perdendo qualcosina solo nella parte finale ma riuscendo comunque a mettere piede sul podio al termine di una gara superba. Discreta prestazione invece per Nicolò Molteni che ha chiuso in 66^ posizione.

Nella giornata di ieri, mercoledì, Cazzaniga ha fatto registrare il 9° posto con il tempo di 1’13”25 sempre in Discesa, mentre Nicolò Molteni ha chiuso al 43° posto. A vincere lo statunitense Thomas Biesemeyer (1’12”75).