Sci di fondo. A Schilpario Coppa Italia Seniores e campionati regionali

Tutto pronto per le gare del fine settimana

Sabato 8 e domenica 9 gennaio sulla pista bergamasca

SCHILPARIO (BG) – Col patrocinio della regione Lombardia e sotto l’egida del comune di Schilpario, il locale sci club, sabato 8 e domenica 9 gennaio, sarà in cabina di regia per le gare valevoli per il titolo di campione regionale. Titolo in palio dalla categoria Under 14 in su; per i più giovani gare valevoli per il trofeo “Fra.Mar” senza titolo in palio mentre per le categorie Assolute (dal 2005 e precedenti) le gare saranno valide per la Coppa Italia.

Pista degli Abeti, sabato le gare sprint in Tecnica Libera

Sabato mattina dalle 9.30 le qualifiche per le gare sprint, sia del titolo regionali che per la Coppa Italia, dopo le qualifiche le varie fasi che porteranno i migliori sei atleti a disputare la finale. 1,4km la distanza di chi partecipa alle gare della Coppa Italia e al titolo regionale per le categorie Under 16/18/20, per gli Under 14 la distanza sarà invece di 1,2km.

Domenica mattina gare individuali, partenza Mass Start sempre in Tecnica Libera

Domenica mattina con partenza in simultanea (Mass Start) e ancora in Tecnica Libera, gli Assoluti a dover sciare per 10km al femminile e 15km al maschile nelle gare di Coppa Italia. Le gare per i titoli regionali invece vedranno invece gli Under 14 in gara su 4/5km; gli Under 16/18/20 disputeranno le stesse distanze delle gare di Coppa Italia, 10km al femminile e 15km al maschile.

Sempre domenica in gara i giovanissimi dalla Under 8 alla Under 12 per il trofeo Fra.Mar

Anche per queste categorie la partenza avverrà in Mass Start con gli Under 8/10 a sciare in Tecnica Classica mentre per gli Under 12 la tecnica sarà libera. Un lungo week end di gare che iniziaerà già al venerdì con l’apertura della pista che, dalle 14 alle 16, darà l’opportunità agli atleti di effettuare un allenamento ufficiale.

Premiazioni al termine delle singole gare

Norme stringenti e protocolli rigidi da seguire, area riservata al controllo del green pass, misurazione temperatura corporea, controllo autocertificazione e ingresso in pista solo ai tecnici e atleti accreditati, mascherina indossata prima e dopo la gara. Premiazioni subito dopo ogni gara per evitare assembramenti, saranno premiati i primi 6 atleti della Coppa Italia e il primo Under 23 m/f, i primi sei atleti (I finalisti dello sprint) e i primi 5 dell’individuale di ogni categoria per quel che riguarda il campionato regionale, un ricordo da parte dell’organizzazione a tutti i partecipanti e il comitato regionale si farà carico delle medaglie per i titoli regionali in palio.