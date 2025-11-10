Sci di fondo. Al via le serate gratuite del Gruppo Fondisti “Città di Lecco – Il Campaniletto”

Quattro serate tra salute, tecnica e convivialità per prepararsi alla stagione invernale di sci di fondo

Il primo incontro si svolgerà giovedì 13 novembre

LECCO – In collaborazione con il Circolo ACLI Campaniletto, il Gruppo Fondisti “Città di Lecco – Il Campaniletto” organizza una serie di serate gratuite in vista della stagione invernale di sci di fondo 2025-2026, arrivata quest’anno alla XVIII edizione.

Gli incontri hanno una duplice finalità: fornire approfondimenti pratici per la pratica dello sci di fondo e creare momenti di convivialità tra soci, amici e familiari. Ogni serata prevede interventi seguiti da uno spazio per domande libere, con l’obiettivo di trasmettere conoscenze su salute, alimentazione, materiali e tecnica dello sci di fondo.

La prima serata, in programma giovedì 13 novembre alle 21, vedrà protagonista il cardiologo dottor Luigi Piatti con l’intervento sul tema “Aspettative di vita e salute: come le gestiamo e cosa potremmo fare di più”. Dopo un’introduzione di carattere clinico, sarà dedicato spazio a domande e approfondimenti da parte del pubblico.

Inoltre, giovedì 20 novembre alle 21 è in programma una serata con Francesco Bonazzola, biologo nutrizionista, sul tema “Nutrizione e sport: un binomio vincente”. Dopo la relazione introduttiva, seguirà uno spazio dedicato a domande e approfondimenti da parte del pubblico.

Gli eventi proseguono giovedì 27 novembre alle 21 con un incontro dedicato ai professionisti del settore: Gianfranco Polvara (atleta azzurro e olimpionico, ex preparatore tecnico della nazionale italiana di sci di fondo), Luca Bortot (maestro e istruttore di sci di fondo) e Stefano Zampieri (skiman della nazionale azzurra). Il tema della serata sarà “Cosa c’è di nuovo nei materiali tecnici per lo sci di fondo”.

Infine, giovedì 4 dicembre è in programma una serata conviviale di scambio di auguri per il Santo Natale 2025 e l’inizio del 2026, aperta a tutti i fondisti, amici e parenti. Il programma prevede il ritrovo alle 19:30 al Circolo Campaniletto con aperitivo, seguito dalla cena alle 20. La partecipazione prevede una quota di 30 euro, da prenotare entro giovedì 27 novembre. Per prenotazioni, contattare Paolo al 338 7966644 o Osvaldo al 333 2380325.

Incontri e serata conviviale si terranno presso il Circolo Acli Campaniletto di via Previati 21 a Pescarenico di Lecco.

PROGRAMMA-CAMPANILETTO-2025-2026