Sci di fondo. Il lecchese Aksel Artusi in gara in Coppa Europa

A Gressoney-Saint-Jean: sabato la sprint, domenica 10km sempre in Tecnica Classica

Un 6° posto nella sprint e un 22° posto nella 10km per il lecchese

GRESSONEY SAINT JEAN (AO) – Sabato gli azzurri di sci di fondo hanno gareggiato nella Coppa Europa, presente il lecchese dell’esercito Aksel Artusi, 1300 metri da sciare più velocemente di tutti, prima le qualifiche e per i migliori, tra cui c’è anche il lecchese, la finale. Aksel Artusi chiude al 6° posto, dietro a 4 atleti francesi e all’azzurro Martin Coradazzi (Cs Esercito).

“Una debole nevicata è arrivata a scombinare i piani degli skimen della squadra azzurra, il 17° tempo nella qualifica ne è la conferma seppur con risicato distacco. Dai quarti però Aksel ha cambiato sci e marcia ed è arrivato con autorità fino in finale – ha detto il padre di Aksel -. Qui purtroppo una scorrettezza di un avversario gli ha impedito di giocarsi al meglio le proprie possibilità, resta comunque un ottimo posto finale e 2° a livello U23”.

Domenica mattina 10km in tecnica classica, partenza a cronometro, stavolta sono stati gli azzurri a vincere, Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) primo con il tempo di 25’46”8, a meno di 1” l’altro azzurro Giovanni Ticco (Gs Fiamme Oro) con 25’47”2, 22° posto per Aksel Artusi (Cs Esercito) con 27’21”6.

“Domenica gara molto condizionata dai 30 centimetri di neve fresca caduti nella notte e moltissimi problemi sui materiali utilizzati. Una gara non adatta alle caratteristiche di Aksel che ha finito al 22° posto difendendosi molto bene”.