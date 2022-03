Sci. Finali di Coppa del Mondo. Super Tommaso Sala: è 7° nello Slalom

Finali di Coppa del Mondo. Tommy Sala è da applausi, 7° nello Slalom

COURCHEVEL/MERIBEL – Un Tommaso Sala da applusi quello che si è visto oggi, domenica, sulle nevi di Courchevel/Meribel, dove si sono svolte le finali di Coppa del Mondo maschile di Sci alpino. Nello Slalom Speciale, Tommy (cresciuto e ancora legato allo Sci Club Lecco) è il primo degli italiani grazie ad una grandissima prestazione che gli consente di entrare nella top ten facendo suo il 7° posto col tempo di 1’35”60.

Ai microfoni di Rai Sport, Tommy ha dichiarato: “E’ stata una grande stagione, sono felice di averla conclusa con un buon 7° posto. La seconda manche è stata più difficile a causa della scarsa visibilità, poi a metà pista sono andato un po’ in difficoltà e al traguardo ero finito”. Una prestazione maiuscola per Tommaso Sala che ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per ambire a grandi obiettivi.

Per la cronaca, la vittoria è andata al norvegese Atle Lie McGrath con il tempo di 1’34″52, alle sue spalle il compagno di squadra Henrik Kristoffersen con 37 centesimi di ritardo al quale va la Coppa di specialità. Sul terzo gradino del podio l’austriaco Manuel Feller, staccato di 77 centesimi dal vincitore.