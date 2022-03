Sci. Finali Nazionali Giovanissimi: in evidenza Luca Bertoldini (SC Lecco) 5° dei Baby 2013

Le gare si sono svolte sulle nevi di Tarvisio

TARVISIO – Si sono svolte a Tarvisio lo scorso fine settimana le finali nazionali Giovanissimi (Cuccioli 2010 e 2011, Baby 2012 e 2013) 44° Gran Premio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, finali hanno visto lo Sci Club Lecco presente con ben 12 atleti.

Buone gare per i lecchesi tutti impegnati nello Slalom Gigante, che hanno difeso e onorato i colori dello Sci Club Lecco. Su tutti spicca la prestazione di Luca Bertoldini nella categoria Baby 2013 che sfiora il podio chiudendo al 5° posto.

Di seguito i risultati dei 12 aflieri dello Sci Club Lecco

Per la categoria Cuccioli 2010, buona prova di Nicolò Asnaghi che chiude in 39^ posizione; nella gara femminile 90° posto per Vittoria Viglietta.

Nella categoria Cuccioli 2011, nella gara maschile, 115° posto per Nicolò Salvagni.

Nella categoria Baby 2012, bene Camilla del Gaudio e Chitrà Raineri che chiudono rispettivamente in 48^ e 55^ posizione.

Nella categoria Baby 1 2013, al femminile molto bene Aurora Spinello che fa sua la 31^ posizione seguita da Isabella Manzoni anche lei con un buon 48° posto, più dietro Viola Pirisi 100° e Marta Gerosa 114^ purtroppo caduta a poche porte dall’arrivo.

Nella gara maschile, grande prova di Luca Bertoldini che sfiora il podio conquistando il 5° posto al termine di una prestazione eccezionale, a seguire Edoardo Asnaghi 63° e Alessandro Spreafico 107°. Peccato invece per Nicolò Piazza caduto sul muro iniziale.