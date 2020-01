Sci. Gare di Circoscrizione: all’Aprica pioggia di medaglie per lo Sci Club Lecco

APRICA – Children impegnati all’Aprica nelle gare di Circoscrizione, trofeo Naturalmente, che si sono svolte sabato e domenica, ottenendo ottimi risultati e una pioggia di medaglie. Piena soddisfazione da parte dello staff tecnico per le prestazioni di tutti gli atleti. “Si sono ben comportati – fa sapere Davide Mellera a nome degli allenatori –. Abbiamo ottenuto diversi podi e degli ottimi piazzamenti. La stagione è appena iniziata e possiamo dire di essere partiti con il piede giusto”.

Classifiche alla mano, nello Slalom gli Allievi femminile, splendido doppio podio per lo Sci Club Lecco grazie alla vittoria di Eleonora Pizzi (1’29”10) e il secondo posto di Sofia Parravicini (1’34”53). Ottima prestazione anche per Gemma Binelli che chiude in 5^ posizione, bene anche Maud Lui Garavaglia al traguardo in 10^ posizione. Giornata no per Maddalena Milani, Sofia Pasculli, Martina Frassini e Rebecca Meles.

Ottimi risultati anche per il team maschile, con lo SC Lecco sul podio grazie al 2° posto conquistato da Mattia Zanni (1’25”43), staccato di 80 centesimi di secondo dal primo, Pietro Motterlini. Sfiorano il podio Luca Ruffinoni e Simone Tondale rispettivamente 4° e 5°. Nulla da fare per Luca e Gabriele Bianchi e Nico Picech.

Per la categoria Ragazzi, Cuccioli e Baby, come da nuovo regolamento, si sono disputate due gare al femminile e due al maschile sempre di Slalom, ma di una sola manche.

Nella prima gara Ragazzi femminile doppio podio per il Lecco con Giulia Agazzi 2° e Laura Bertazzoni 3°. Subito dietro Clelia Milani e Aurora Cervini rispettivamente 4^ e 5^. Non hanno concluso la gara Charlotte Sciolla e Carola Ferrario. Nella seconda gara femminile, stra dominio del Lecco che colora l’intero podio e persino la quarta e quinta piazza. A vincere è stata Charlotte Sciolla, al 2° posto Giulia Agazzi, al 3° posto Laura Bertazzoni, in 4^ posizione Clelia Milani e in 5^ Aurora Cervini. Purtroppo squalificata Carola Ferrario.

Al maschile, è ancora lo SC Lecco a dettare legge con Alessandro Pizzi che vince la prima gara. Sfiorano il podio Giosuè Galbiati 4°, Riccardo Mariuzzo 5° e Alberto Corsini 6°. Buone le prestazioni di Giorgio Ferri 8° e Marco Balen 10°. Squalificato Riccardo Thomas De Monaco. Nella seconda gara, ancora due podi per il Lecco grazie alle prestazioni di Giosuè Galbiati 2° e Alessandro Pizzi 3°. Mentre Riccardo Thomas De Monaco sfiora il podio chiudendo al 4° posto. Molto bene Alberto Corsini 7°, Marco Balen 10°. Gara non perfetta per Giorgio Ferri e Riccardo Mariuzzo il primo non arrivato al traguardo e il secondo squalificato.

Per quanto riguarda la categoria Cuccioli, nella prima gara al femminile le migliori sono state Carolina Ferri 8^ e Martina Tentori 9^. Quindi, Carola Catelli 20^, Ludovica Spreafico 21^, Maria Virginia Pellegrini 32^ e Margherita Dogheria 34^.

Al maschile, podio di Matteo Pasculli che fa suo il 2° posto. Molto bene anche Alessandro Selis 6°, Luca Baragiola 7° ed Ettore Federico Garavaglia 18°.

Nella seconda gara Cuccioli, al femminile, sfiorano il podio Carolina Ferri 4° e Martina tentori 5°. Bene anche Ludovica Spreafico 11^, Matilde Pizzagalli 15^ e Carola Catelli 19^. Quindi, Margherita Dogheria 27^, Maria Virginia Pellegrini 34^ e Alexandra Gelpi 41^.

Al maschile, sfiora il podio Matteo Pasculli che chiude al 4° posto. Seguono Alessandro Selis 6°, Luca Baragiola 10°, Federico Ettore Garavaglia 12° e Gioele Valnegri 28°,

Impegnati anche i Baby. Nella prima gara femminile Vittoria Viglietta chiude in 20^ posizione. Al maschile, il migliore dei lecchesi è stato Nicolò Asnaghi 12°, quindi Luca Federico Garavaglia 22°, Arturo Maria Savoca 25°, Matteo Micheli 31° e Roberto Rolando 33°. Giornata no per Tamas Gerosa, Andrea Guzzetti e Giovanni Riccardo Mazzariol.

Nella seconda gara femminile, molto bene Vittoria Viglietta 11^, Anna Pizzagalli 13^, Chiara Bresciani 15^, Celeste Migliorini 19^, Adriana Rebecca Sgariboldi 20^ e Carlotta Fiammetta Lerede 23^.

Nella gara maschile, buone prestazioni per Nicolò Asnaghi 11°, Andrea Guzzetti 12°, Luca Federico Garavaglia 18°; quindi, Roberto Rolando 26°, Arturo Maria Savoca 26°, Riccardo Giovanni Mazzariol 29°, Nicolò Salvagni 34°, Tamas Gerosa 35°, Edoardo Maria Bianchi 36°, Alessandro Desiderio Rota 37° e Marco Giacomo Panetta 36°. Squalificato per un errore Matteo Micheli.

Infine ma non da ultimo, i Super Baby impegnati in una sola gara che si è svolta domenica. Al femminile ottima prestazione per Emma Curti che conquista il 2° posto salendo sul podio. In gara anche Chitra Ranieri e Marta Gerosa.

Al maschile, bella vittoria di Tommaso Pizzagalli che sale sul gradino più alto del podio. Ottime prestazioni anche per Edoardo Asnaghi che chiude al 4° posto e Alessandro Spreafico 7°.