Sci. Indicative Ragazzi: al Monte Pora Alessandro Pizzi piglia tutto

MONTE PORA – Doppio impegno per il team Ragazzi sulle nevi del Monte Pora dove il 21 e 22 gennaio si sono svolte le gare Indicative Ragazzi di Slalom Speciale e Slalom Gigante, valide anche per la qualificazione per l’Alpe Cimbra (ex Topolino).

Una due giorni che ha visto Alessandro Pizzi primeggiare in entrambe le specialità, salendo sul gradino più alto del podio sia in Slalom Speciale che in Slalom Gigante, un doppio successo da incorniciare. Più che meritata per Pizzi la qualificazione all’Alpe Cimbra e con lui andrà anche Riccardo Mariuzzo autore di un’ottima prestazione nel Gigante.

Classifiche alla mano, nello Slalom di martedì, al femminile, la migliore delle lecchesi è stata Laura Bertazzoni 24^ al traguardo con il tempo di 1’34”15, poco più dietro Giulia Agazzi 27^, Clelia Milani 29^ e Aurora Cervini 36^. Non ha chiuso la prima manche Charlotte Sciolla. A vincere la gara è stata Angelica Bettoni con il tempo di 1’24”24.

Nella gara maschile, come anticipato, ha dettato legge Alessandro Pizzi autore di una pregevole gara vinta con il tempo di 1’24”87. Buone prove anche per Alberto Corsini e Riccardo de Monaco rispettivamente 14° e 18°. Quindi, Marco Balen 31° e Giorgio Ferri 85°. Giornata no per Riccardo Mariuzzo e Giosuè Galbiati.

Nello Slalom Gigante di oggi, al femminile la migliore per lo Sci Club Lecco è stata Aurora Cervini che ha chiuso la sua gara in 53”33. Molto bene anche Charlotte Sciolla che ha tagliato il traguardo in 14^ posizione. Più dietro Giulia Agazzi 26^, Laura Bertazzoni 31 e Clelia Milani 46^. A vincere la gara con il tempo di 50”21 è stata la bergamasca Silvia Cortinovis.

Nella gara maschile, altra vittoria per Alessandro Pizzi che stoppa le lancette del cronometro sul tempo di 51”41: nessuno meglio di lui. Ottima prova anche quella di Riccardo Mariuzzo che si rifà dopo la “stonata” nello Slalom di ieri, andando a sfiorare il podio e facendo suo il 4° posto, risultato che gli ha permesso di staccare un biglietto per l’Alpe Cimbra. In 59^ posizione Giorgio Ferri e in 71^ Marco Balen. Tra i non arrivati Giosuè Galbiati e Alberto Corsini.