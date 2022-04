Due ottime prestazioni del giovane atleta lecchese

CHIESA VALMALENCO – Stagione agli sgoccioli, ma per Luca Bianchi ancora nessuna distrazione anzi, piede pigiato sull’acceleratore. Infatti, a Chiesa Valmalenco, dove domenica e lunedì si sono svolti due Giganti Fis Junior, l’alfiere dello Sci Club Lecco ha conquistato due secondi posti nella classifica Aspiranti.

Nella prima giornata di gare, Bianchi ha chiuso in 4^ posizione assoluta col tempo di (1’38”84) conquistando il 2° posto nella classifica Aspiranti. Nella gara di ieri ha ottenuto il 5° posto assoluto (1’41”36) facendo suo ancora il 2° posto tra gli Aspiranti. Due ottime gare per Bianchi a coronamento di una stagione decisamente positiva.

Buone gare anche per gli altri lecchesi in gara, domenica Nico Picech 19°, Gabriele Bianchi 25°, Mattia Zanni 29°, Francesco Peccati 31°, Ruggero Traniello 39° e Simone Tondale 50°. Al femminile buone prove per Sofia Parracvicini 8^, Federica Piscetta 13^, Greta Canepari 21^, Nella Pomoni 23^ e Rebecca Meles 25^. Fuori nella seconda manche Diana Camozzini.

Nella gara di ieri, Gabriele Bianchi 11°, Ruggero Traniello 12°, Francesco Peccati 21°, Nico Picech 28° e Simone Tondale 41°. Nella gara femminile Greta Canepari 9^, mentre fuori nella prima manche Rebecca Meles e nella seconda Federica Piscetta.

Per la cronaca, a vincere domenica è stato Valerio Pedroncelli col tempo di 1’37”61, mentre al femminile la vittoria è andata a Ginievra Ostini 1’42”21.

Ieri nella gara maschile vittoria dello statunitense Isaac Mozen col tempo di 1’40”21 e nalla gara femminile bis della svizzera Ostini che ha fermato le lancette del cronometro sul tempo di 1’42”58.