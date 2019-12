Sci. Luca Resinelli, promettente esordio in Coppa Europa

Esordio stagionale positivo

Meglio la gara di SuperG che la combinata

SANTA CATERINA – Esordio stagionale positivo per il ventenne lecchese Luca Resinelli in Coppa Europa a Santa Caterina. L’atleta del Reit Ski Team Bormio non è andato molto bene il primo giorno di gare – lunedì 9 dicembre – ma ha fatto decisamente meglio martedì 10.

Nella combinata del 9 dicembre il lecchese ha chiuso con il tempo di 2:09.08, molto distante dal vincitore francese Robin Buffet. Luca ha concluso al 63° posto su settantaquattro partecipanti.

Il 10, nella gara di SuperG, Luca è arrivato 56° su ottantacinque partecipanti. Il suo 1:13:02 lo ha piazzato come undicesimo italiano assoluto, a poco più di due secondi dal migliore, il ventitreenne Prast (5°).

“Il primo giorno è andata così così, partivo indietro e forse ho pagato un po’ l’emozione. Il secondo ho preso metà del distacco e sono arrivato tra i miri quattro dei fuori squadra, guadagnandomi la convocazione per la prossima gara” dichiara lo sciatore.

Resinelli tornerà il pista il 12/13 dicembre a Zinal (Svizzera), dove si disputeranno due SuperG.