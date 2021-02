Buone prove al femminile anche per Diana Camozzini e Eleonora Pizzi

APRICA – Doppio appuntamento per lo Sci Club Lecco all’Aprica, giovedì e venerdì, con due Slalom Giganti maschili e due femminili validi come Fis Junior.

Nella gara femminile di giovedì, la migliore delle lecchesi è stata Diana Camozzini che ha chiuso in 14^ posizione col tempo 1’59”93, poco più dietro Eleonora Pizzi al traguardo in 19^ posizione e in 5^ posizione nella classifica Aspiranti. Quindi, Greta Canepari 39^ e Anna Taborelli 48^. La gara è stata vinta da Gaia Cattaneo col tempo di 1’55”26.

Annullata invece la gara maschile a causa del maltempo.

Nella gara di ieri, venerdì, altra buona gara per Diana Camozzini che ha chiuso in 11^ posizione col tempo di 1’53”33. Bene anche Eleonora Pizzi 20^ assoluta e 4^ tra le Aspiranti. Migliora anche Greta Canepari che chiude in 31^ posizione e Anna Taborelli è di nuovo 48^. La gara è stata vinta dall’atleta svizzera Vivien Shuler col tempo di 1’51”33.

Nella gara maschile, Andrea Bertoldini in evidenza chiudendo in 2^ posizione assoluta col tempo di 1’52”18 mentre conquista il 1° posto nella classifica Aspiranti. Buona gara anche quella di Aiace Smaldore che chiude in 6^ posizione assoluta. Al 29° posto Mattia Zanni, al 31° Gabriele Bianchi, quindi al 37° Kevin Benedetti e al 42° Francesco Peccati. Fuori nella seconda manche Matteo Berera.

A salire sul podio più alto è stato Marco Luigi Surini col tempo di 1’51”63.