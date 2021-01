Sci. Nello Slalom GPI Andrea Bertoldini (SC Lecco) 3° tra gli Aspiranti

Quattro gare a Passo San Pellegrino valide come GPI (Gran Premio Italia)

PASSO SAN PELLEGRINO – Quattro giorni di gare al Passo San Pellegrino valide per il GPI (Gran Premio Italia) per il team maschile Giovani dello Sci Club Lecco.

Si è cominciato con due Super Giganti Fis dove si sono presentati al cancelletto di partenza Aiace Smaldore e Kevin Bendetti per proseguire, mercoledì e giovedì con Andrea Bertoldini impegnato in Slalom Gigante e Slalom Speciale Fis Junior.

Nel primo Super G in programma martedì19, Smaldore ha chiuso in 53^ posizione col tempo di 1’06”19; più dietro Kevin Benedetti 101°.

Nella seconda gara (che si è disputata sempre martedì), Aiace Smaldore ha chiuso in 40^ posizione col tempo di 1’07”03, mentre Kevin Benedetti ha tagliato il traguardo in 106^ posizione.

A vincere entrambe le gare è stato Davide Filippi col tempo di 1’03”77 nella prima e 1’05”06 nella seconda.

Giovedì e venerdì, è sceso in pista Andrea Bertoldini. Nel Gigante discreto piazzamento per il promettente atleta lecchese che ha chiuso la sua performance in 42^ posizione col tempo di 1’59”96.

Decisamente meglio nello Slalom dove ha colto un 28° posto assoluto che gli è valso il 3° gradino del podio nella classifica Aspiranti fermando le lancette del crono sul tempo di 1’26”05.

Nello Slalom Gigante la vittoria è andata a Marco Abbruzzese (1’54”57), mentre nello Slalom la vittoria è andata a Gianlorenzo Di Paolo (1’22”55).