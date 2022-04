Sci Nordico. Campionati Italiani: Laura Colombo (U23) bronzo che vale la Coppa Italia

Conclusi oggi con le gare in distanza i campionati italiani Assoluti e di categoria

DOBBIACO – Si sono conclusi oggi a Dobbiaco i campionati italiani Assoluti e di categoria di distanza in tecnica classica. Alla regia dell’ultimo atto lo Sc Asv Sport Ok Toblach dove sulla pista “Nathalie” si è svolta la quattro giorni conclusiva di questa lunga stagione di sci nordico iniziata a fine novembre.

10km per gli Allievi femminili e 50km per gli Assoluti maschile

Partenza in mass start (Simultanea), primi a partire alle ore 8.00 sono stati gli Assoluti maschili che hanno dovuto sciare per 10 giri da 5km per un totale di 50km, nessun lecchese al via. A vincere in volata dopo 1h54’38” è Federico Pellegrino delle Fiamme Oro seguito a un solo secondo di distacco da Francesco De Fabiani del Cs Esercito e a due secondi e nove cenetsimi da Dietmar Noechler (Fiamme Oro).

Laura Colombo bronzo nell’U23 e vittoria nella Coppa Italia

Al femminile (30km totali da percorrere) vince Caterina Ganz che precede di soli 2”2 la compagna di club Lucia Scardoni, al terzo posto Martina Di Centa (Cs Carabinieri) che si laurea campionessa italiana Under 23. La valsassinese Laura Colombo (Cs Esercito) è 7^ assoluta in 1h20’08” e 3^ tra le Under 23. Per la valsassinese resta comunque un ottimo risultato e a conclusione di un’annata performante arriva anche il successo nella classifica finale di Coppa Italia.

Elena Rossi, 12^ sulla 20km

A Elisa Gallo delle Fiamme Gialle vittoria e titolo italiano Juniores (52’52”2), seguita da Denise Dedei (Sc Gromo) e a completare il podio Veronica Silvestri (Fiamme Gialle). Elena Rossi diciannovenne di Primaluna che gareggia per lo Sc Alta Valtellina, arriva il 12° posto in 1h01’21”.

Federico Bergamini 16° tra gli Under 16/18

Bella gara per Federico Bergamini, il diciottenne dello Sc Primaluna si prende il 16° posto ,chiudendo i 20 km di gara in 51’18”. Davanti a tutti ancora un rappresentante delle Fiamme Gialle, Davide Ghio che ferma il cronometro sui 47’28”6, dietro di lui a 10” di distacco Gabriele Matli dello Sc Valle Antigorio e a completare il podio Davide Negroni dello Sc 13 Clusone in 48’57”. Ancora per lo Sc Primaluna conclude al 66° posto Luca Colombo con 57’00”5.

Camilla Crippa ultima lecchese in gara, suo il 20° posto tra le Under 16/18

Camilla Crippa dello Sc Primaluna, in gara sui 15km della categoria Under 16/18, con 47’54”0 ottiene il 20° posto. A vincere il titolo italiano per il Cs Carabinieri è stata Irisi Pinter De Martin che impiega 40’17”3, seguita da Beatrice Laurent dello Sc Nordico Pragelato arrivata in 42’38”3 e da Maria Gismondi del Gs Fiamme Oro che completa il podio in 43’19”5.