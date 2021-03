Tre giornate di gare al Passo Cereda in Trentino

Ultimi titoli tricolore della stagione pensando al 2022

PASSO CEREDA – Da venerdì a domenica si sono disputati a Passo Cereda con l’Us Primiero in cabina di regia, i campionati italiani di sci nordico, con le gare individuali a tecnica classica al primo giorno, le staffette al secondo e con le gare istanza con partenza mass start e tecnica libera la giornata conclusiva.

Giovani/Senior in gara nella prima giornata

Partenza individuale a cronometro in tecnica classica la prima giornata, 10km al femminile e 15 al maschile, presente la lecchese Laura Colombo nata e cresciuta nelle file dello Sc Primaluna ed ora arruolata nel Cs Esercito. Per la valsassinese di Primaluna dopo i 2 giri da 5km il cronometro si ferma a 28’46”7, tempo che le vale la 15^ piazza, miglior tempo e titolo italiano per la poliziotta Anna Commarella che impiega 26’05”4.

Seconda giornata dedicata alle staffette

Le giovanili in gara per comitato nella 3x5km con la prima frazione in tecnica classica e le due successive a tecnica libera, le lombarde di Alpi Centrali A con Giulia Cozzi, Veronica Silvestri e Lucia Isonni a vincere il titolo col tempo complessivo di 42’16”1, dietro Alto Adige A e Valle d’Aosta A rispettivamente a 1’09” e a 1’27”, in 6^ posizione con Alpi Centrali D conclude Elena Rossi, in 8^ la sorella maggiore Anna Rossi con Alpi Centrali C, mentre Alpi Centrali F con Camilla Crippa chiude al 22° posto.

Pari categoria maschile con 7,5km da sciare, due frazioni in tecnica classica e altri due in tecnica libera, titolo a Veneto A che completa le quattro frazioni in 1h26’57”, Trentino A con 1h27’22” e Friuli Venezia Giulia A con 1h27’26” a completare il podio. Alpi Centrali A sfiorano il podio con 1h27’42” chiudendo al 4° posto. Federico Bergamini schierato in seconda frazione di Alpi Centrali C alla fine si classifica al 15° posto col tempo totale di 1h34’12”, staffetta mista per Luca Colombo che con i compagni di squadra chiude al 30° posto in 1h49’57”.

Nessun lecchese al via nelle staffette miste per società, con primo e terzo frazionista maschio e seconda femmina. Prima e terza frazione di 7,5km e quella centrale di 5km con la prima in tecnica classica e le due successive in tecnica libera, titolo italiano per le Fiamme Oro davanti a Fiamme Gialle e Carabinieri.

Ultima giornata con gare mass start e distanza in tecnica libera

Primi a partire gli Allievi con 10km, Gabriele Matli dello Sc Valle Antigorio a vincere il titolo italiano con 27’39”8, solo 3” di vantaggio su Federico Pozzi dello Sc Alta Valtellina e poco meno di 10” su Tommaso Cuc dello Sc Gran Paradiso.

Sono 7,5 i km al femminile e a mettere gli sci davanti a tutte sul traguardo è per lo Sc Nordico Pragelato Beatrice Laurenti in 24’42”4. Una vittoria col fiato in gola in quanto Marit Folie dello Amateursciclub Sesven arriva a soli 1”5 e con l’atleta di casa Arianna Broch dello Sc Primiero a completare il podio con 2”9 di distacco. Molto bene la nostra Camilla Crippa dello Sc Primaluna che arriva 16^ in 26’17”4.

Aspiranti femminili, 15km e Elena Rossi nella top ten

Iris Pinter De Martin porta al successo il Cs Carabinieri tagliando in solitaria il traguardo dopo 46’33”1, Lucia Isonni dello Sc Schilpario si prende l’argento con 47’00”5 e Yilvie Folie con 47’15”3 regala un altra medaglia all’Amateursciclub Sesven. Bene la lecchese Elena Rossi in gara con i colori dello Sc Alta Valtellina che conclude al 9° posto in 50’27”3.

Davide Ghio dello Sc Alpi Marittime in 25’28”1 riesce a vincere la volata con Andrea Zorzi delle Fiamme Gialle che arriva in 25’28”4 più staccata la medaglia di bronzo Edoardo Buzzi del Cs Carabinieri che impiega 52’57”1. Al 16° posto il lecchese Aksel Artusi che difende i colori dello Sporting Livigno e arriva in 54’55”8, Federico Bergamini dello Sc Primaluna si prende il 43° posto con 59’16”4 col compagno di club, Luca Colombo al 58° in 1h03’50”.

20km anche per le Juniores femminili con Anna Rossi all’8° posto

Giulia Cozzi dell’Ub Banca Goggi a vincere il titolo che arriva dopo 58’26”4, una vittoria sofferta strappata a Veronica Silvestri dello Sporting Club Livigno che arriva a un solo secondo e mezzo di distacco, con Sara Hutter a completare il podio a 4”2 per le Fiamme Oro. Anna Rossi chiude 8^ in 1h01’47” per il Cs Carabinieri.

Laura Colombo 11^ nella 30km

Ai primi dodici posti sono tutte atlete dei gruppi sportivi militari, Francesca Franchi delle Fiamme Gialle vince il titolo con 1h18’02” e precede al 2° posto Ilaria De Bertolis delle Fiamme Oro che impiega 1h18’07” e Elisa Brocard del Cs Esercito che arriva in 1h18’16”, all’11° posto conclude Laura Colombo dopo 1h20’31”.