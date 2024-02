Sci nordico, lecchesi a Serina per il 30° trofeo Angela Maurizio

La lecchese Aurora Invernizzi vince tra le Allieve

Marco Colombo terzo tra gli Allievi e Paola Beri tra le Assolute

SERINA – Domenica mattina i lecchesi sono andati a gareggiare al 30° trofeo Angela Maurizio gara di sci nordico, organizzata dalla Sci club Valserina sulla pista del Centro Fondo Serina. In pista dai più piccoli U8 Super Baby fino ai GS, tutti in gara tecnica classica e da 0,5km per i piccoli fino ai 7,5km dei grandi.

Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) vince tra le Allieve, 5km con 16’04”2 e stacca tutte le avversarie con 1’19” di vantaggio.

Altri due atleti riescono a salire sul podio, Marco Colombo (Sc Primaluna Giovanni XXIII) 3° classificato con gli Allievi, 6km con 19’13”5, a vincere Gianluca Pasini (Sc Gromo con 18’14”2, bene anche Paola Beri (Nordik Ski Valsassina) 3^ classificata tra le Assolute con 23’09”4 con 6km, a vincere Cassandra Bonaldi (Sc Valserana) con 22’18”7.

Tutti i vincitori e tutti i lecchesi in gara

U8 Super Baby (0.5km) -1^ Erica Tomaselli 2’29”6 (Sc Roncobello).

U8 Super Baby (0,5km) -1° Tommaso Baronchelli 2’35”7 (Sc 13 Clusone), 7° Giulio Gianola 4’19”1 (Nordik Ski Valsassina).

U10 Baby (1,6km) -1^ Sara Epis 7’35”7 (Sc Zanetti –Goggi), 13^ Elisa Rusconi 11’32”2 (Nordik Ski Valsassina).

U10 Baby (1,6km) – 1° Daniel Tadè 7’31”8 (Sc Valserina), 10° Michele Artusi 9’34”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 17° Federico Matta Carissimi 11’27”8 (Nordik Ski Valsassina), 18° Daniel Orlandi 12’18”9 (Nordik Ski Valsassina), 19° Mario Mascheri 13’28”4 (Nordik Ski Valsassina).

U12 Cuccioli (2,5km) – 1^ Elisa Bonacorsi 8’50” (Sc Gromo), 4^ Martina Bortot 10’57”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 8^ Greta Barbieri 11’50”1 (Nordik Ski Valsassina), 19^ Sara Gianola 13’29”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 24^ Arianna Carissimi 14’42”9 (Nordik Ski Valsassina).

U18 Cuccioli 2,5km) – 1° Giovanni Bonaldi 9’17”9 (Sc Valserina.

U14 Ragazzi (3,5km) – 1^ Rebecca Donati 13’24”3 (Sc Ardesio), 9^ Elisa Barbieri 15’26”9 (Nordik Ski Valsassina).

U14 Ragazzi (4,5km) – 1° Nicolò Bonandrini 14’35”2 (Sc Ardesio), 6° Marco Combi 16’31”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 9° Matteo Rusconi 18’51”9 (Nordik Ski Valsassina), 13° Mattia Artusi 20’42”5 (Nordik Ski Valsassina), 17° Omar Spotti 22’40”5 (Nordik Ski Valsassina), 18° Luca Giuseppe Rizzotto 23’17”7 (Nordik Ski Valsassina).

U16 Allieve (4,5km) – 1^ Aurora Invernizzi 16’04”2 (Nordik Ski Valsassian), 4^ Alessia Ruzza 18’50”7 (Nordik Ski Valsassina).

U16 Allievi (6km) – 1° Ganluca Pasini 18’14”2 (Sc Gromo), 3° Marco Colombo 19’13”5 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 8° Riccardo Bergamini 22’01”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

GSF (6km) – 1^ Cassandra Bonaldi 22’18”7 (Sc Valserina), 3^ Paola Beri 23’09”4 (Nordik Ski Valsassina).

GSM (7,5km) – 1° Flavuio Santus 23’18”5 (Sc Gromo).

Tra le società vince il trofeo lo Sc Valserina, settimo posto per lo Sc Nordik Ski Valsassina, nono posto per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII.

5274 punti per lo Sc Valserina che vince il trofeo sulla propria bacheca, al secondo posto lo Sc Roncobello con 3910, e al terzo posto lo Sc 13 Clusone con 3367 punti, i lecchesi chiudono al settimo posto il Nordik Ski Valsassina con 1935 punti e nono posto per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII con 1134 punti.