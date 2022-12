Sci nordico. Medaglie d’argento per Mia Bergamini, Mattia e Marco Combi, Aurora Invernizzi

A Livigno il Circuito Franco Schena: vince l’Alta Valtellina, 4° il Nordik Ski Valsassina e 5° lo Sc Primaluna

Mia Bergamini, Mattia e Marco Combi, Aurora Invernizzi tutti nel 2° posto.

LIVIGNO – A Livigno, con il circuito Franco Schena, gara di fondo individuale in tecnica classica, è cominciata la stagione dello sci nordico. Subito l’Alta Valtellina davanti alle società, con 4601 punti vince il primo trofeo. Sul podio al 2° posto lo Sporting Club di Livigno con 2730 punti e al 3° Clusone con 1584 punti. Bene i lecchesi del Nordik Ski Valsassina al 4° posto con 818 punti e al 5° posto lo Sc Primaluna con 727 punti, a un solo punto dalla Pol Le Prese con 726 al 6° posto.

Molto bene i nostri atleti, medaglie d’argento per Mia Bergamini nelle U8 Super Baby e Aurora Invernizzi nelle U14 Ragazze entrambe del Nordik Ski. I fratelli Mattia e Marco Combi secondi nell’U10 Baby e nell’U12 Cuccioli per lo Sc Primaluna. Dodici gare: 4 primi posti per Alta Valtellina, due per Pol Valtellina, Sporting Club Livigno e 13 Clusone, una vittoria per Le Prese e per l’Esercito.

I primi classificati e tutti i risultati lecchesi