Sci Nordico: mini raduno a Cavalese per il comitato Alpi Centrali

Lecchesi presenti con due atleti ed un allenatore

PASSO DI LAVAZE’ – Tre lecchesi hanno partecipato al mini raduno di sci nordico organizzato dal Comitato Fisi Alpi Centrali, che si è svolto dal 26 al 29 agosto a Cavalese in terra trentina.

Si tratta di Elena Rossi, Aksel Artusi e del tecnico Luigi Schena.

Quattro giorni di lavoro svolti con entusiasmo in vista della nuova stagione, entusiasmo doppio visto che il 2020 è praticamente saltato per emergenza Covid-19.

Al raduno era stata convocata anche un’altra lecchese, la valsassinese Anna Rossi, ma per l’atleta del Cs Carabinieri, reduce da un altro raduno, si è preferito il riposo così come per le altre atlete Under 20.

Quattro giorni intensi per gli atleti del Comitato, come spiega lo stesso Schena: “Ci siamo messi subito al lavoro. Il primo giorno oltre al viaggio abbiamo fatto 1 ora di corsa su percorsi molto suggestivi. Giovedì, due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio. Gli atleti sono stati impegnati con un lungo lento in pista con skiroll in tecnica classica, su un tracciato molto severo con salite impegnative e discese con curve molto tecniche. Nel pomeriggio hanno svolto lavori di forza a stazioni in palestra a Cavalese. Venerdì mattina sessione di allenamento in pista con skiroll in tecnica di pattinaggio con lavori di qualità ad alta frequenza e focus sulla preparazione alla competizione, approcci pre gara. Al pomeriggio corsa fartlek su percorso misto sterrato”.

Nell’ultimo giorno di raduno si sono svolti i test nonostante le forti piogge cadute nella notte.

“Il test si è svolto con la partecipazione della nazionale Under 23 del tecnico Simone Paredi (anch’essa in raduno al passo da una settimana) e della squadra regionale del trentino che utilizza molto la pista per i propri allenamenti – spiega Schena – Il test si è svolto in tecnica di pattinaggio con 3 giri da 3300m per le donne e 5 giri da 3300m per gli uomini, con partenza a tempo ogni 30” uno dall’altro. Tutto si è svolto nel migliore dei modi nonostante la pista fosse in certi punti bagnata, solo una caduta in discesa a velocità sostenuta del forte atleta A.C. il bergamasco Mirco Bonaccorsi in forza allo sci club Gromo che se l’è cavata con alcune abrasioni alle braccia”.

Lo stesso test, nelle stesse modalità, era stato fatto una decina di giorni fa dalla squadra di fondo Milano Cortina 2026 del tecnico Renato Pasini bergamasco di Gromo medaglia d’oro con Cristian Zorzi nella team sprint ai campionati mondiali del 2007 a Sapporo.

Soddisfazione per lo staff tecnico composto da Corrado Vanini coadiuvato dal Valsassinese Luigi Schena e dai livignaschi Morris Galli e Thomas Bormolini al termine dei quattro giorni per il lavoro svolto dalla squadra.