Sci nordico, secondo posto ai campionati italiani per Aurora Invernizzi

A Vermiglio il titolo nazionale per i Ragazzi

Ben 320 atleti in gara, venerdì per la gimkana, sabato in distanza e domenica le staffette

VERMIGLIO – Grandissimo risultato per Aurora Invernizzi (Nordik Ski) nel campionato italiani a Vermiglio (TN). Venerdì ha gareggiato la gimkana concludendo al 2° posto, 3’14”6 il tempo della valsassinese, solo 3 centesimi in meno per Viola Camperi (Entraque Alpi Marittime) che gli vale il titolo italiano Ragazzi.

Sulla pista “Laghetti” la società Sc Fondo Val Sole ha organizzato i tre giorni del campionato italiani per la categoria Ragazzi femminile e maschile, ben 150 atleti al femminile e 170 atleti al maschile. Venerdì mattina alle 9, ha preso il via il campionato italiano; 1,1km in tecnica libera, gli atleti devono superare degli ostacoli, quindi non solo forza fisica ma anche molta agilità, e la lecchese si è dimostrata veloce e agile. Un’altra valsassinese in gara, Cristina Artusi (Sc Primaluna Giovanni XXIII°) chiude al 27° posto con 3’29”8.

Stesso percorso per i Ragazzi maschile, Gabriele Selle (Us Stella Alpina Carano) vince il titolo con 2’47”1, grande risultato anche per Oscar Axel Gianola (Nordik Ski) arriva al 10° posto con 2’59”6 e manca solo 2”5 per il podio, gli altri lecchesi sono al 131° posto Luca Bergamini (Sc Primaluna Giovanni XXXIII°) con 3’38”, al 144° Riccardo Benedetti (Sc Primaluna Giovanni XXXIII°) con 3’43”2, al 156° posto Matteo Rusconi (Nordik Ski) con 3’52”4 e al 161° Tommaso Ticozzelli (Nordik Ski) con 4’04”1.

Sabato si è proseguito con le gare sulla pista “Campo Carlo Magno”, 4km al femminile e 5km al maschile. Si gareggia in distanza con partenza individuale e tecnica libera, ancora un bel risultato per Aurora Invernizzi, 10° posto con 9’43”7, bissa il titolo Viola Camperi con 9’11”3 e si prende il titolo italiano, al 28° posto Cristina Artusi con 10’02”4.

Al maschile vince Dario Clementi (Sc Alta Valtellina) con 12’38”6, per i nostri concludono al 56° posto Oscar Alex Gianola con 14’59”0, al 110° posto Riccardo Bergamini 16’23”7, al 142° posto Luca Bergamini con 18’02”5, al 156° Tommaso Ticozzelli con 19’32”3 e al 161° posto Matteo Rusconi con 20’07”2.

Questa mattina, domenica, è andata in scena la staffetta, 3x3km per 4 atleti, due al femminile e due al maschile.

Ancora un altro risultato per Aurora, nella staffetta 3x3km due al femminile e due al maschile vincono le Alpi Occidentali A con 30’19”7, poi le nostre Alpi Centrali A si prendono il 2° posto con 30’47”2 e al 3° posto ancora le Alpi Occidentali B con 30’51”2. Peccato la Alpi Centrali B in terza frazione per Aurora Invernizzi si prendono il 4° posto con 30’51”2 a solo un centesimo per il 3° posto, gli altri lecchesi si piazzano al 10° posto con Cristina Artusi con Alpi Centrali D in 31’48”9, al 38° posto con Oscar Alex Gianola con Alpi Centrali L con 31’18”0, al 65° Luca Bergamini con Alpi Centrale mista con 38’53”0 e al 68° con Riccardo Bergamini con Alpi Centrale P con 39’14”5.