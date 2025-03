Sci. Ricci (SC Lecco) Campione Regionale Cuccioli in Slalom e vice in Ski Cross

Per il Lecco sul podio nello Slalom anche Viola Pirisi 3^

VALFURVA – Weekend da incorniciare per lo Sci Club Lecco, protagonista ai Campionati Regionali Cuccioli e Baby sulle nevi di Santa Caterina Valfurva, evento organizzato in collaborazione con lo Ski Team Valsassina. La manifestazione, che ha già visto gare spettacolari nella categoria Cuccioli, proseguirà il prossimo fine settimana con i Baby, portando in pista oltre 600 piccoli sciatori.

Tra i protagonisti assoluti della tre giorni dedicata ai Cuccioli, spicca il nome di Edoardo Ricci, che ha conquistato il titolo di campione regionale nello Slalom Speciale e il titolo di vice campione nello Ski Cross. Risultati straordinari anche per Viola Pirisi, che ha brillato nello Slalom femminile salendo sul terzo gradino del podio.

La rassegna è iniziata venerdì con la gara di Slalom e ha visto Ricci partire subito forte, dominando la competizione e portando a casa la vittoria. Ottima prova anche per Nicolò Pizza, che ha chiuso in 12^ posizione, seguito da Alessandro Spreafico (33°) e Filiberto Guglielmo D’Alberto (40°). Nella competizione femminile, Viola Pirisi ha entusiasmato con un fantastico terzo posto, mentre Elena Panzeri ha chiuso al 29° posto e Giulia Beretta al 60°.

Sabato è stata la volta del Gigante, dove Ricci ha sfiorato un altro podio, chiudendo in 4^ posizione. Bene anche Nicolò Pizza (21°), Filiberto Guglielmo D’Alberto (29°), Edoardo Asnaghi (42°) e Alessandro Spreafico (45°). Tra le ragazze, performance brillante di Aurora Spinello, che ha centrato la top ten con un ottimo 7° posto. Viola Pirisi ha terminato 20ª, seguita da Giulia Beretta (64ª) ed Elena Panzeri (70ª).

Domenica si è chiuso il programma con lo Ski Cross, che ha visto ancora una volta Edoardo Ricci tra i protagonisti, con un eccellente secondo posto. Buone prove anche per Filiberto Guglielmo D’Alberto (43°), Edoardo Asnaghi (60°) e Alessandro Spreafico (65°). Sul fronte femminile, Viola Pirisi ha terminato in 10ª posizione, mentre Giulia Beretta ha chiuso al 56° posto, seguita da Elena Panzeri (66ª) e Federica Piasini (73ª).

Un bilancio più che positivo per lo Sci Club Lecco, che ha dimostrato ancora una volta la qualità dei suoi giovani talenti, pronti a farsi valere anche nelle prossime competizioni.